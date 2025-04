日本最大級テーマクルーズ「FAR EAST REGGAE CRUISE」、BUSY SIGNAL出演決定

日本発着のテーマクルーズとして最大級の規模を誇る「FAR EAST REGGAE CRUISE(ファー・イースト・レゲエ・クルーズ)」が、2025年9月11日から16日にかけて、東京発着で再び開催される。開催に先駆け、4月2日(水)20時からYouTubeにて「Mighty Crownのぶっちゃけ飲みトーーク生配信」が実施され、クルーズまで半年を切ったいまの心境が語られるとともに、最後の出演アーティストとして、BUSY SIGNALの出演が発表された。

全長315.83m、高さ75.5mのメガクルーズ船「MSCベリッシマ」を舞台に、国内外から集結したトップアーティストやサウンド、DJ、総勢50組以上による最高の音楽体験が提供されるツアーパッケージとなるFAR EAST REGGAE CRUISE。

昼間はリラックスした雰囲気の中でMSCベリッシマのホスピタリティやレストラン、アクティビティを存分に楽しみ、夜はメインデッキが野外コンサート会場に、80メートルのLED天蓋が広がるモールが大型クラブに変身。毎日変わるエンターテイメントもすべて旅行代金に含まれるオールインクルーシブの音楽旅行となっている。(※一部有料施設・サービス有)

世界チャンピオン「MIGHTY CROWN」が2023年にプロデュースし話題となった、新しい音楽の楽しみ方「FAR EAST REGGAE CRUISE」がBRING BACK LOVE(愛をとりもどせ)と題して就航する。一日中部屋でくつろぐもよし、昼はプール、夜はグルメやコンサート、クラブと遊びまくるのもよし。海外のリゾートホテルさながらの空間で移動や疲労の心配がなく自分のペースで楽しめるので、幅広い世代が安心して参加できる。船内のキッズコーナーも充実しており、お子様連れの方のお得なファミリープランも用意されている。

2023年末には日本外航客船協会(JOPA)が主催するクルーズ・オブ・ザ・イヤー2023 にて「グランプリ・国土交通大臣賞」を受賞し、国内において新しいエンターテイメントの形として評価されたミュージック・クルーズ。公式サイトをチェックして、海外旅行と音楽フェスを同時に体験できる、一生忘れられないバカンスを手に入れてみてはいかがだろう。

■前回の参加者の声

「想像以上の大きさ!」(20代/男性)

「音楽って本当にいいと思った」(30代/女性)

「やりたいことが、ありすぎました」(40代/男性)

「人生最高の家族旅行!」(30代 / 男性 )

「天国みたいな5日間」(20代/女性)

「本当に久しぶりに思いっきり遊べた」(50代/女性)

<クルーズ概要>

Mighty Crown Entertainment Presents

Far East Reggae Cruise -Bring Back Love-

日程:2025年9月11日(木)~9月16日(火)

※13日(土) ~15日(月)シルバーウィーク

出発地:東京発 / 東京着

寄港地:済州島(韓国)、鹿児島

旅行代金:198,000円~800,000円 (大人おひとり様・2名1室利用の場合)

出演者:

SPECIAL GUESTS FROM JAMAICA

Morgan Heritage with Band・Busy Signal with Band・Romain Virgo with Band・Ding Dong

ARTIST:Pushim・CHOZEN LEE and THE BANG ATTACK・DOZAN11 aka 三木道三・Spinna B-ILL・JUMBO MAATCH,TAKAFIN,BOXER KID from MIGHTY JAM ROCK・PAPA B・PAPA U-Gee・Rudebwoy Face・J-REXXX・RUEED・ARARE・775・ARIWA・Jr.SANTA・Zeebra・キヨサク(MONGOL800/UKULELE GYPSY)・Fried Jamming Fish

BAND:HOME GROWN

VIBES DANCERS:I-VAN・Cornbread aka Jaken

SOUNDs&DJs:RORY STONELOVE from JAMAICA・KILLAMANJARO from JAMAICA・BODYGUARD from JAMAICA・V ROCKET INTL From UK・MASSIVE B from NEW YORK・DJ PUFFY from BARBADOS・JAH WORKS・FUJIYAMA SOUND・Bad Gyal Marie・YARZ・REALIZE INTERNATIONAL・UNITY SOUND・BLACK GOLD SOUND・CAPTAIN-C 20XX・HUMAN CREST・KING LIFE STAR・KING JAM・ASIAN STAR・ICHI-LOW・Scorcher HI FI・MURO・SARASA・DJ MAGARA・DJ SN-Z・DJ KEKKE・DJ KENTA

and more…

オフィシャルサイト https://www.fareastreggaecruise.com/

予約サイト (9/28(土) 10:00amより受付開始)

https://www.cruiseplanet.co.jp/tour?id=18000

主催 / イベント企画・制作:MIGHTY CROWN ENTERTAINMENT

旅行企画・実施:株式会社クルーズプラネット

船会社:株式会社 MSC クルーズジャパン