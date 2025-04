乃木坂46井上和「現役でもまだいけるということで？」リスナーから聞いた新曲「ネーブルオレンジ」の“MVの推しポイント”に感激

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。3月27日(木)の放送では、「乃木坂LOCKS!」の“和の講師”乃木坂46・5期生の井上和と一緒に「逆電握手会!!」を開催! 生徒(リスナー)と電話で話をして盛り上がりました。ここでは、その前編として、3月26日(水)にリリースした38枚目のシングル「ネーブルオレンジ」の感想を生徒に聞いた模様をお届けします。●後編記事はコチラ!賀喜:いつも「乃木坂LOCKS!」は私が1人でやらせていただいていることが多いんですけど、今回は、にゃん(井上の愛称)と一緒にこちらを開催します!井上:これは、いわゆる顔の見えない声だけのオンラインミーグリ! 「SCHOOL OF LOCK!」だけで開催されるラジオのなかの握手会。実際に握手はできないけど、私たちと電話をつないで会話の握手をする授業です。賀喜:今回も“お話がしたい!”という生徒が逆電のレーンに並んでいます! 早速、電話をしてみましょう!(電話のコール音が流れる)かきなぎ:もしもし!リスナー:「……」かきなぎ:もしもし?リスナー:……はい、もしもし。賀喜:あ! 乃木坂46の賀喜遥香と?井上:井上和です!賀喜:もしかして寝起きだったりする(笑)?リスナー:いや、全然眠くないです。びっくりして(苦笑)。かきなぎ:ハハハ(笑)。井上:何をしていたんですか?リスナー:(「ネーブルオレンジの」)MVを観ていました。井上:MVを観ていたらいきなり電話がかかってきて、遥香さんから「もしもし!」って(笑)。賀喜:本人から電話がかかってきて(笑)。井上:それはビックリするね(笑)。賀喜:早速ですけど、私たちと話したいことや聞きたいことはありますか?リスナー:「ネーブルオレンジ」を先行配信の段階から聴かせていただいて、リピートしまくっています。かきなぎ:ありがとうございます!賀喜:“曲のここが好き”っていうところはありますか?リスナー:入り(Aメロの冒頭)のところで、サビのメロディが使われているところがすごく面白いなと思って聴いています。井上:確かに。私もレックしながら、Aメロから特徴的な“ネーブルオレンジ♪”って始まるのが“かわいいな”って思っていたんです。うれしい!賀喜:MVのほうで好きなポイントはあったりしますか?リスナー:最初のにゃん先生が制服で出てくるところです。かきなぎ:おぉ~!賀喜:ド頭の!井上:もう20歳ですけど……(笑)。賀喜:そっか! でも超似合ってる!! 似合っていますよね?リスナー:はい(照)。現役だと思うほど。井上:めちゃくちゃうれしい! 現役でもまだいけるということで?賀喜:いける!!井上:でも……よくよく考えたら、もういけなかったらちょっと怖いなっていうところもあるんですけど。賀喜:(笑)。高校を卒業してまだ2年?井上:2年です。賀喜:若いね~!井上:やっぱり緊張します、卒業した後に制服を着るって。賀喜:その気持ち分かる、私も通ってきた道。かきなぎ:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/