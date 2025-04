新しい学校のリーダーズで“やる気スイッチ”が入りやすいメンバーは？ SUZUKA「LAとかで共同生活してるときも…」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。3月26日(水)の放送では、“やる気スイッチの入れ方”について語り合いました。KANON:私たちのなかで、でかけるスイッチが早いの誰だろうね?SUZUKA:誰やろ?RIN:朝起きるの、KANONが早いよね。KANON:そうだね! 私は朝起きるの早いし、家のなかで充実した生活してるんだけど、充実した生活しすぎて、気づいたら家出る時間になってる。だから、でかけるスイッチは遅い。「え! もうこんな時間だ、やばい!」ってなって、駅までダッシュしてる。SUZUKA:でも、わしらはさ、けっこうリハーサル組むのとかもさ、13時以降が調子いいやん。RIN:そうだね。SUZUKA:朝早いってなったらさ、集合時間もバラバラなるし、やる気スイッチも入れへんし。わしらが一番やる気スイッチ入るのは、13時以降っていうね。MIZYU:午後ね。RIN:だから、スイッチが入って家を出るってよりかは、家を出ることでどうにかスイッチを入れてるみたいなメンバー。SUZUKA:そうやね。LAとかで共同生活してるときも、なんかもう「とりあえずみんな頑張って用意しました」みたいな感じで、車に投げ込まれるように入ってさ。KANON:みんなバナナとか食べながら。KANON:そう、ほんでスタジオ着いて、「よし、やらなあかんで〜!」って。MIZYU:やり始めたら、すごい回転する!KANON:4人ともスイッチ入るのは遅いんじゃない?MIZYU:遅い気がするな〜。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/