サザン、サカナクション、セカオワ、timelesz、ワンオク…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（3月29日（土）付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。3月29日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した"全国NO.1 FMヒットチャート"TOP10(3月29日(土)付)を発表しました。先週4位から6ランクダウン↓ 5週連続でTOP10入り。同曲が主題歌にもなっている『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』も大ヒット中です!先週19位から10ランクアップ↑ 先日、最終回をむかえたドラマ「御上先生」(TBS系)主題歌。4月4日(現地時間)におこなわれるメキシコ公演から「ONE OK ROCK DETOX LATIN AMERICAN TOUR 2025」がスタートします。先週5位から3ランクダウン↓ 現在「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」を開催中の米津玄師。3月22日(土)、23日(日)に韓国でおこなわれたライブは、とんでもない熱量でビックリしたそうです。初登場! 同曲は、3月19日(水)にリリースされたベストアルバム『NO BORDER HITS 2025→2001 ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~』に収録されており、奥田民生、緑黄色社会・長屋晴子、SUPER EIGHT・横山裕、俳優の渡辺謙など、豪華ゲストが管楽器奏者として参加しています。ランキング圏外から再登場↑ 今週の放送では、ゲストパートに[Alexandros]の川上洋平さん(Vo.&Gt.)が登場! 4月23日(水)にリリース予定で同曲も収録されているニューアルバム『PROVOKE』のお話などを伺いました。初登場! Jリーグ2025シーズン応援ソング。4月25日(金)には、国立競技場で開催される「FC東京 対 ガンバ大阪」の試合にLittle Glee Monsterがゲスト出演し、スペシャルライブを披露します。先週3位から1ランクダウン↓ これで4週連続のトップテン入り。4月6日(日)からメンバーの菊池風磨がパーソナリティをつとめる新ラジオ番組「菊池風磨 hoursz」がJFN全国38局ネットでスタートします。先週8位から5ランクアップ↑ 同曲は、現在公開中の映画「少年と犬」の主題歌になっています。先週と変わらず第2位。同曲は日本だけでなく、台湾、韓国など海外のバイラルチャートにもランクイン! Spotifyの「Viral Hits Taiwan」では、カバーにサカナクションが登場しています。そして、今週の第1位は……?3週連続で第1位! サザンオールスターズは現在『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』を開催中。4月からは12(土)、13日(日)におこなわれるみずほPayPayドーム福岡を皮切りにドーム公演がスタートします!