Mrs. GREEN APPLE大森元貴「新たな起点となる楽曲」映画『#真相をお話しします』主題歌「天国」に込めた想い

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月24日(月)の放送では、8人組グループ「timelesz(タイムレス)」の菊池風磨さんと大森がダブル主演をつとめる映画「#真相をお話しします」(4月25日(金)公開)の主題歌「天国」について語りました。大森:新曲「天国」も解禁されたということで……。まだ(公開されているのは)一部分だけなので。まださわりしか聴けないですけど……(今は)「全貌が気になるな」ぐらいの感じでとどめておいてほしいです。(「天国」を)最初聴いたとき、どうでしたか?若井:いやー……狂気! って感じだった。藤澤:そうだね! てか、まずこの「天国」っていうタイトルが、なんていうの? そういう曲出すのって、必殺技っていうのかな。それを掲げた曲を作るって、ものすごいパワーのいることじゃない? って思って。でも、聴いたりとか演奏してみたりして、「そういう天国ね!」っていう。大森・若井:おおおお~!?若井:え、どういう天国?大森:どういう天国?藤澤:なんかさ、"天国"っていうもの……"もの"?大森:概念というか。藤澤:そう、概念だよね! "天国"っていろんな捉え方があるし、言葉にも使い方によっていろんなニュアンスがあるじゃない。「ああ、天国ね。」って感じる楽曲ですよ!大森:そうなんですよ。これ、書いたタイミングがすごく面白いので、映画のプロモーションで、僕がいろんなところで喋ってるので、気になった人はそっちとかもね。そっちでしか話してないこととかもあるから、見てほしいなとか、気にかけてほしいなと思いますけど。僕は「天国」は書けてよかったな、と思う曲なので。ミセスにとっても珍しいっていうか、新たな起点となる楽曲なんじゃないかな、と思ってます。