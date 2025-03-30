ジャパニーズ・フュージョンを集めたコンピ、5タイトル同時リリース

ジャパニーズ・フュージョンを集めたコンピレーション・アルバム『CROSSOVER CITY』が、5月21日に発売されることが決定した。

昨今のシティポップ・リバイバルの影響を受けて、ジャパニーズ・フュージョンが再注目されている。フュージョンとは、1970年代後半から80年代にかけて隆盛した音楽ジャンルで、ジャズをベースにロック、ソウル、ラテン音楽などをミックスした”ポップで聴きやすいジャズ”とでもいうべきインスト音楽のこと。フュージョンという名前が定着するまではクロスオーヴァーやジャズロックなどの呼称も使われていた。日本では腕利きのプレイヤーが中心だったため、その多くはスタジオ・ミュージシャンとしても活躍しており、シティポップ・サウンドの立役者として見直されている。

近年はリアルタイムではない若いリスナーを中心に動画サイトやストリーミングサービスへのアクセスが増大しており、CASIOPEA、高中正義、鳥山雄司、NORIKI、菊池ひみこなどは海外の音楽ファンからも熱い注目を集めている。

このような再評価が盛り上がりつつある今だからこそ聴くべきレコード会社5社による共同企画として、5タイトルが一斉にリリースされる。

収録曲は、70年代後半から80年代にかけて発表された楽曲に特化し、高中正義、CASIOPEA、渡辺香津美、日野皓正、渡辺貞夫といった音楽ファンならだれもが知っているメジャーなアーティストから、廃盤かつ未配信の隠れた傑作まで幅広くセレクト。企画・選曲・解説を手掛けるのは、著書『「シティポップの基本」がこの100枚でわかる！』（星海社新書）が重版を重ね、TVやラジオなどのメディアにも出演する音楽ライターの栗本斉。

今回のアートワークは、80年代的デザイン表現の先駆者でもあるグラフィックアーティスト「ステレオテニス」が描き下ろしで担当。

昨今は海外の音楽ファンからも熱い注目を集めるジャパニーズ・フュージョン。リアルタイムでフュージョンを聴いてきたマニアはもちろん、新たにフュージョンを聴いてみたいという若い世代のリスナーにも対応したコンピレーションに仕上がっている。

＜リリース情報＞

CROSSOVER CITY -Asayake-

ソニー・ミュージック MHCL-31074 ￥3,300（税抜￥3,000）

=収録曲=

1. On The Move／深町 純（1978）

2. Asayake／CASIOPEA（1982）

3. Space Kid／大野雄二（1978）

4. カクトウギのテーマ／坂本龍一 & カクトウギ・セッション（1979）

5. Hank & Cliff／THE SQUARE（1983）

6. Yumedono／大村憲司（1978）

7. Charcoal Break／NANIWA EXPRESS（1984）

8. A Seagull & Clouds／菊池ひみこ（1987）

9. Pastel Color／村松 健（1983）

10. Key Breeze／日野皓正（1983）

11. Poppy's Walk／香津美･アンド･ジェントル･ソウツ（1978）

12. Sapajou Walk／佐藤允彦（1979）

13. Silver Drape／鳥山雄司（1988）

14. Avenue／堀井勝美PROJECT（1987）

15. With All Beautiful Love／THE PLAYERS（1981）

CROSSOVER CITY -Bon Voyage-

キングレコード KICJ-876 ￥3,000（税抜￥2,727）

=収録曲=

1. Green Vestige／沢井原兒 & Bacon Egg（1981）

2. Corner Top／清水信之（1980）

3. Opa! Com Deus／本多俊之（1979）

4. Mellow Around／宮の上貴昭（1980）

5. Bon Voyage／村岡 建 & His New Group（1978）

6. Blue Funk／森園勝敏 with Bird's Eye View（1980）

7. In The Sky／大野俊三（1979）

8. Papaya Source／兼崎順一（1982）

9. No Ifs No Buts／八木正生（1979）

10. Song For Georgie／益田幹夫（1979）

11. Aint Nothing But ”G"／清水靖晃（1979）

12. Flamingo Street／RIGHT STAFF（1985）

13. (I'm Still) Believing In Dreams／増尾好秋（1979）

14. Lady／増尾元章（1982）

15. Seagull／HANG RAIJI（1983）

CROSSOVER CITY -Mint Breeze-

ユニバーサル ミュージック UICZ-8241 ￥3,000（税抜￥2,727）

=収録曲=

1. Palm St.／小林泉美（1981）

2. Brasilian Skies／高中正義（1978）

3. Caribbean Super Green／CARIOCA（1981）

4. Yeh! Boogie／杉本喜代志（1978）

5. Walk Downtown／ジョン・海山・ネプチューン（1980）

6. Batik Pasar／本多俊之（1982）

7. Mint Breeze／今田勝 NOWIN（1984）

8. Be Yourself／LOGIC SYSTEM（1981）

9. Dream Of Dream／柏木玲子（1984）

10. Anyway／NORIKI（1983）

11. Chico／野口五郎（1982）

12. Manhattan Skyline／宮野弘紀（1981）

13. カーチェイス／井上堯之（1979）

14. Daybreak／NATIVE SON（1985）

CROSSOVER CITY -Misty Morning-

ビクターエンタテインメント VICL-66069 ￥3,000（税抜￥2,727）

=収録曲=

1. Send Me Your Feelings／日野皓正（1979）

2. Virginity／響野夏子（1986）

3. Misty Morning／奥 慶一（1981）

4. Hunt Up Wind／福村 博（1978）

5. Merci Baku／タイガー大越（1981）

6. Walkin' In The City／益田幹夫（1982）

7. Down East／渡辺貞夫（1979）

8. Ballerina／松原正樹（1979）

9. Transparency／野呂一生（1985）

10. Aqua Blue／KANGAROO（1983）

11. Morning Flight／MALTA（1985）

12. Shining Guitar／秋山一将（1978）

13. Starlite Melody／鈴木 茂（1979）

14. Southern Dream／You & Explosion Band（1983）

15. 赤い道が走る国／八木のぶお（1979）

CROSSOVER CITY -Park Avenue-

日本コロムビア COCB-54379 ￥3,000（税抜￥2,727）

=収録曲=

1. Park Avenue／渡辺香津美 with Manhattan Blaze（1978）

2. Hip Cruiser／向井滋春（1979）

3. Flying Easy／上田力とパワー・ステーション（1980）

4. The Island Skyline／杉本喜代志（1981）

5. Memory Lane／ソウル・メディア（1980）

6. Out Of Focus／鈴木宏昌（1976）

7. Lena／荒川バンド（1980）

8. Still Love You／Spick & Span（1979）

9. 熱い友情／土岐英史 & TEMPS（1985）

10. Midnight Whisper／野田ユカ（1989）

11. West Beach Drive／鈴木 茂（1987）

12. Gypsy Moon／朝本千可（1988）

13. Good Morning Birds／Zoom（1982）

14. Living In A City／大徳俊幸（1981）