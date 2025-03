Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ミセスを大事にしているので」「守るべきところもあるので…」当初、主演映画『#真相をお話しします』のオファーは“お断りモード”だった!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月24日(月)の放送では、8人組グループ「timelesz(タイムレス)」の菊池風磨さんと大森がダブル主演をつとめる映画「#真相をお話しします」(4月25日(金)公開)について語りました。大森:最近、どうよ? なんかいろんなテレビとかでミセスさん見ますけど、お休みできてるんですかぁ?若井:お休みありますか?藤澤:いやー……ねぇ、2月はすごかったじゃないですか。大森:2月の話するのやめよ?藤澤:もう話せないぐらいっていうこと?大森:たくさんありすぎて! 2月って、1ヵ月で3か国に行っているの。知ってる?若井:えっ!?藤澤:そうなんですよ~。若井:そうだったか!大森:1月末から2月頭までLAに行って、そこから帰ってきて韓国に行かせてもらって、からのイタリアに行かせてもらってるので。日本にいる時間のほうが短かったんですよね!藤澤:そう! 2週間もいなかったっていうね。大森:ちょっと先の話をすると来月、映画「#真相をお話しします」が4月25日(金)に公開になりますよね。知ってますか?若井:……(首を傾げながら)あんまり! どなたが主演……?大森:菊池風磨くん! ……それと、“大森元貴”って知ってます?若井:えっ!? あの、歌を歌う人でしょ?藤澤:あの、ときどきすごい歌詞の間違え方する……。大森:やめろー(笑)!若井:え、歌を歌う人ですよね?……(その大森)が?大森:俳優をやるみたいなんですよ。若井:えーっ! どんな話?大森:言えない! 本当に言えないんですよ、役柄も。僕は“謎の男・鈴木”って役なので。だから、映画の宣伝チームに「何を言えばいいの?」って(笑)。宣伝とか出させてもらっても何も言えないじゃん!若井:たしかに、宣伝するときに「どんな役してます!」みたいな(ことを言うよね)。それが「謎の男です」で終わっちゃうんだ。大森:そんな宣伝ないじゃん! と思って(笑)でも「#真相~」のチームに、すごい愛のあるお声がけを最初にしてもらって。たぶん最初に声をかけてもらったのって、もう一昨年とかなのかな。「ゼンジン」(※スタジアムツアー『ゼンジン未到とヴェルトラウム』)が終わってすぐ、去年夏とかそのくらいから撮っているので。一昨年だから、「ホワイトラウンジ」(※ファンクラブツアー『The White Lounge』)とかやる前にオファーをいただいて。でも「(僕たちがやっている“音楽”と“映画”では)畑が違うし、ミセスを大事にしているので」「守るべきところもあるので」って、お断りモードだったんだけど、「すごくリンクする部分があるのでご検討ください!」とのことで。若井:熱烈オファーだったんだ。大森:そんなに言ってくれるんだったら、同じ船に乗って一緒に沈むぐらいの気持ちで「お願いしたいです」「何かお力添えできることがあれば」って言って叶ったんですけど。楽しみですね!藤澤:楽しみよ、めちゃくちゃ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/