Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『もうこんなの無理だよ!!』って思っていたけど…」主演映画「#真相をお話しします」書き下ろし主題歌＆新曲を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月24日(月)の放送では、8人組グループ「timelesz(タイムレス)」の菊池風磨さんと大森がダブル主演をつとめる映画「#真相をお話しします」(4月25日(金)公開)の主題歌「天国」について語りました。――Mrs. GREEN APPLEが映画「#真相をお話しします」のために書き下ろした新曲「天国」が、同作の主題歌に決定! さらに、主題歌「天国」を使用した90秒の最新予告映像が解禁されました。大森:映画「#真相をお話しします」の主題歌が解禁されました! 最新曲、Mrs. GREEN APPLEの「天国」です。ただ、解禁しただけなので、いつどのように云々(リリース)……っていうのはまだですけども。藤澤:そうですね!大森:同時に走っているのもありますからねー!若井:え?藤澤:ん?大森:やっぱり(何かのジェスチャーをして)こういうのもありますからね!若井:あぁ~!大森:どっちがどっちなのぉ!? なんなのぉ!?若井・藤澤:なんだなんだ(笑)。大森:……「天国」、本当に最高だよね……!!藤澤:最高っていうか、なんか初め「こんなんある?」って……!大森:ね!「Soranji」を書いたときとかも「こんなんもう無理だよ!!」って思って書いてたけど、なんかまた全然違う方面で書きましたね。ちょっと……かなり狂気な、というか。藤澤:ものすごい楽曲になってます!大森:楽しみにしていてください!番組では他にも、ミセスのデビュー10周年記念企画について語る場面もありました。