【試合速報】プロ野球開幕戦2025　巨人対ヤクルト　広島対阪神ほか　試合…

プロ野球（NPB）開幕戦 スコア速報
プロ野球は28日、セ・パ全12球団が開幕戦（6試合）を行う。試合経過・スコア速報は以下の通り。
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埼玉西武ライオンズ ー 北海道日本ハムファイターズ【試合前】
日本ハム --- --- --- |-
西武 --- --- --- |-
ベルーナドーム・18時00分開始予定
▼開幕投手
西武：今井達也
日本ハム：金村尚真
オリックス・バファローズ ー 東北楽天ゴールデンイーグルス【試合前】
楽天 --- --- --- |-
オリックス --- --- --- |-
京セラドーム大阪・18時30分開始予定
▼開幕投手
オリックス：宮城大弥
楽天：早川隆久
福岡ソフトバンクホークス ー 千葉ロッテマリーンズ【試合前】
ロッテ --- --- --- |-
ソフトバンク --- --- --- |-
みずほPayPayドーム福岡・18時30分開始予定
▼開幕投手
ソフトバンク：有原航平
ロッテ：小島和哉
広島東洋カープ ー 阪神タイガース【試合前】
阪神 --- --- --- |-
広島 --- --- --- |-
MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島・18時00分開始予定
▼開幕投手
広島：森下暢仁
阪神：村上頌樹
読売ジャイアンツ ー 東京ヤクルトスワローズ【試合前】
ヤクルト --- --- --- |-
巨人 --- --- --- |-
東京ドーム・18時15分開始予定
▼開幕投手
巨人：戸郷翔征
ヤクルト：奥川恭伸
横浜DeNAベイスターズ ー 中日ドラゴンズ【試合前】
中日 --- --- --- |-
DeNA --- --- --- |-
横浜スタジアム・18時30分開始予定
▼開幕投手
DeNA：東克樹
中日：髙橋宏斗
【了】