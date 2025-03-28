【試合速報】プロ野球開幕戦2025　巨人対ヤクルト　広島対阪神ほか　試合…

プロ野球（NPB）開幕戦　スコア速報

　プロ野球は28日、セ・パ全12球団が開幕戦（6試合）を行う。試合経過・スコア速報は以下の通り。

 

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埼玉西武ライオンズ　ー　北海道日本ハムファイターズ【試合前】

日本ハム　--- --- --- |-

西武　　　--- --- --- |-

 

 

ベルーナドーム・18時00分開始予定

 

▼開幕投手

西武：今井達也

日本ハム：金村尚真

 

オリックス・バファローズ　ー　東北楽天ゴールデンイーグルス【試合前】

楽天　　　　--- --- --- |-

オリックス　--- --- --- |-

 

 

京セラドーム大阪・18時30分開始予定

 

▼開幕投手

オリックス：宮城大弥

楽天：早川隆久

 

福岡ソフトバンクホークス　ー　千葉ロッテマリーンズ【試合前】

ロッテ　　　　--- --- --- |-

ソフトバンク　--- --- --- |-

 

 

みずほPayPayドーム福岡・18時30分開始予定

 

▼開幕投手

ソフトバンク：有原航平

ロッテ：小島和哉

 

 

広島東洋カープ　ー　阪神タイガース【試合前】

阪神　--- --- --- |-

広島　--- --- --- |-

 

 

MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島・18時00分開始予定

 

▼開幕投手

広島：森下暢仁

阪神：村上頌樹

 

読売ジャイアンツ　ー　東京ヤクルトスワローズ【試合前】

ヤクルト　--- --- --- |-

巨人　　　--- --- --- |-

 

 

東京ドーム・18時15分開始予定

 

▼開幕投手

巨人：戸郷翔征

ヤクルト：奥川恭伸

 

横浜DeNAベイスターズ　ー　中日ドラゴンズ【試合前】

中日　--- --- --- |-

DeNA --- --- --- |-

 

 

横浜スタジアム・18時30分開始予定

 

▼開幕投手

DeNA：東克樹

中日：髙橋宏斗

 

 

 

【了】