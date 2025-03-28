NISHINOMIYA, JAPAN - SEPTEMBER 05: Players of Japan line up for national anthemin the super round game between Japan v Cuba during the 2015 WBSC U-18 Baseball World Cup at the Koshien Stadium on September 5, 2015 in Nishinomiya, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

第97回選抜高校野球　春のセンバツ甲子園2025　最新情報

　第97回選抜高等学校野球大会は28日、阪神甲子園球場で第10日を迎え、準決勝・第2試合で智弁和歌山（和歌山）と浦和実（埼玉）が対戦。試合に先立ち、両校のスターティングメンバーが発表された。

 

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　智弁和歌山の先発マウンドには、1回戦で完封勝利を挙げた渡邉颯人が上がる。ここまでは抜群の安定感で投手陣を牽引しており、チームを決勝へ導く投球に期待だ。

 

 

　対する浦和実は、石戸颯汰がマウンドに上がる。今大会18イニングを投げて未だ無失点を誇る左腕は、強力・智弁和歌山打線を相手にどのような投球を見せるか注目だ。

 

　準決勝・第2試合は、13時30分プレイボール予定となっている。

　

智弁和歌山

1番（中）藤田一波

2番（三）奥雄大

3番（左）山下晃平

4番（右）福元聖矢

5番（一）荒井優聖

6番（捕）山田凛虎

7番（二）大谷魁亜

8番（投）渡邉颯人

9番（遊）黒川梨大郎

 

 

浦和実

1番（中）斎藤颯樹

2番（左）佐々木悠里

3番（右）山根大智

4番（一）三島陽之介

5番（捕）野本大智

6番（三）工藤蓮

7番（遊）橋口拓真

8番（二）深谷知希

9番（投）石戸颯汰

 

 

【了】