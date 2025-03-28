第97回選抜高校野球 春のセンバツ甲子園2025 最新情報
第97回選抜高等学校野球大会は28日、阪神甲子園球場で第10日を迎え、準決勝・第2試合で智弁和歌山（和歌山）と浦和実（埼玉）が対戦。試合に先立ち、両校のスターティングメンバーが発表された。
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智弁和歌山の先発マウンドには、1回戦で完封勝利を挙げた渡邉颯人が上がる。ここまでは抜群の安定感で投手陣を牽引しており、チームを決勝へ導く投球に期待だ。
対する浦和実は、石戸颯汰がマウンドに上がる。今大会18イニングを投げて未だ無失点を誇る左腕は、強力・智弁和歌山打線を相手にどのような投球を見せるか注目だ。
準決勝・第2試合は、13時30分プレイボール予定となっている。
智弁和歌山
1番（中）藤田一波
2番（三）奥雄大
3番（左）山下晃平
4番（右）福元聖矢
5番（一）荒井優聖
6番（捕）山田凛虎
7番（二）大谷魁亜
8番（投）渡邉颯人
9番（遊）黒川梨大郎
浦和実
1番（中）斎藤颯樹
2番（左）佐々木悠里
3番（右）山根大智
4番（一）三島陽之介
5番（捕）野本大智
6番（三）工藤蓮
7番（遊）橋口拓真
8番（二）深谷知希
9番（投）石戸颯汰
【了】