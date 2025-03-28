NISHINOMIYA, JAPAN - SEPTEMBER 05: Players of Japan line up for national anthemin the super round game between Japan v Cuba during the 2015 WBSC U-18 Baseball World Cup at the Koshien Stadium on September 5, 2015 in Nishinomiya, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

第97回選抜高校野球　春のセンバツ甲子園2025　最新情報

　第97回選抜高等学校野球大会は28日、阪神甲子園球場で第10日を迎え、準決勝・第1試合で横浜（神奈川）と健大高崎（群馬）が対戦。試合に先立ち、両校のスターティングメンバーが発表された。

 

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　横浜の先発は、4試合連続で織田翔機希が務める。初戦で最速152キロを計測した剛腕は、チームを決勝進出へと導けるか。

 

 

　対する健大高崎は、背番号「1」の下重賢慎がマウンドに上がる。1回戦、2回戦と好投した左腕は、神宮王者を相手にどのような投球を見せるか注目だ。

 

　準決勝・第2試合は、11時00分プレイボール予定となっている。

　

横浜

1番（二）奥村凌大

2番（三）為永皓

3番（中）阿部葉太

4番（右）奥村頼人

5番（一）小野舜友

6番（遊）池田聖摩

7番（捕）駒橋優樹

8番（左）江坂佳史

9番（投）織田翔希

 

 

健大高崎

1番（中）石田雄星

2番（遊）加藤大成

3番（一）秋山潤琉

4番（捕）小堀弘晴

5番（右）栗原朋希

6番（二）杉山翔大

7番（左）向井翔

8番（三）伊藤大地

9番（投）山田遼太

 

 

【了】