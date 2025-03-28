第97回選抜高校野球 春のセンバツ甲子園2025 最新情報
第97回選抜高等学校野球大会は28日、阪神甲子園球場で第10日を迎え、準決勝・第1試合で横浜（神奈川）と健大高崎（群馬）が対戦。試合に先立ち、両校のスターティングメンバーが発表された。
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横浜の先発は、4試合連続で織田翔機希が務める。初戦で最速152キロを計測した剛腕は、チームを決勝進出へと導けるか。
対する健大高崎は、背番号「1」の下重賢慎がマウンドに上がる。1回戦、2回戦と好投した左腕は、神宮王者を相手にどのような投球を見せるか注目だ。
準決勝・第2試合は、11時00分プレイボール予定となっている。
横浜
1番（二）奥村凌大
2番（三）為永皓
3番（中）阿部葉太
4番（右）奥村頼人
5番（一）小野舜友
6番（遊）池田聖摩
7番（捕）駒橋優樹
8番（左）江坂佳史
9番（投）織田翔希
健大高崎
1番（中）石田雄星
2番（遊）加藤大成
3番（一）秋山潤琉
4番（捕）小堀弘晴
5番（右）栗原朋希
6番（二）杉山翔大
7番（左）向井翔
8番（三）伊藤大地
9番（投）山田遼太
【了】