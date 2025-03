乃木坂46賀喜遥香「少しでも力になれているようでうれしい！」就職活動を頑張るリスナーにエール！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。3月20日(木)の放送では、就職活動を頑張っている生徒(リスナー)に電話をつないでエールを送りました。<リスナーからのメッセージ>「私は8月頃から就職活動をしている大学生です。個人的に、就職活動で最も難関なのは面接だと思っていて、私は小さい頃から人前に立って話したり、誰かに注目される場が苦手で避けてきた人生だったので、面接が多いこの期間は苦しくてくじけてしまいそうになります。そんなとき、お守りとして就活バッグに遥香先生の生写真を入れていたり、『乃木坂LOCKS!』を聴いたり、乃木坂46の曲を聴いたりして自分を奮い立たせています。まだ今は納得のいく結果が出ていませんが、これからも頑張っていこうと思います」(埼玉県 21歳)賀喜:“今、絶賛就活中です”っていう生徒の子もいますよね。リスナーちゃんは(私の生写真を)お守りとして持ってくれているみたいで、大変な時期に力になれていることがうれしいです! 気になることもいっぱいあるし、いろいろお話を聞いてみたいと思います。もしも~し!リスナー:もしもし!2人:こんばんはー!賀喜:お話を聞きたいんだけど、就活を8月から(始めた)っていうことは……?リスナー:大学3年生の8月から始めました。賀喜:へぇ……早くない? それぐらいから始めるものなのかな?リスナー:早いほうだと思います。賀喜:そうだよね。就活はどんな感じで進んでる?リスナー:説明会を受けたり、いろんな企業の面接を受けたりしているんですけど、目立つことが苦手なので(面接になると)頭が真っ白になっちゃって、なかなか思うように進まないです。賀喜:そうなんだ。でも、今しゃべっている感じは、すごくかっこいいよ!リスナー:え!?賀喜:私もオーディションで話しかけられたときに「えっと、えっと……」ってオドオドしちゃっていたけど、リスナーちゃんはすごくハキハキとしゃべっているし、話し始めてから私の背筋が伸びた(笑)。リスナー:(笑)。賀喜:でも、そうだよね。(面接では)頭が真っ白になっちゃうよね。今は何社ぐらい受けたの?リスナー:15社ぐらいですね。賀喜:すごい! 受けてみてどんな感じ?リスナー:全部ガチガチに緊張しちゃって。表情筋も固まって、全然うまく話せないです。賀喜:そりゃそうだよ~。面接はどんなことを聞かれるの?リスナー:志望動機だったり、学業で頑張ったこととか、「友達からどんな人だと思われていますか?」みたいなことを聞かれます。賀喜:難しい質問だね。そう聞かれたときは、どう答えるの?リスナー:あまり自信がないんですけど、「『頼れるね!』と言ってくれたり、『行動力があるね!』と言ってくれます」と答えています。賀喜:いい! そういうことか~。賀喜:大変なことも多いと思うけど、(就活バッグに)私の生写真を持って行ってくれたり、(乃木坂46の)楽曲を聴いたり、この『乃木坂LOCKS!』を聴いているそうで、うれしいです!リスナー:いつも本当に救われています!賀喜:力になれていますか?リスナー:はい!賀喜:うれしい♡ 乃木坂46は何の曲を聴いているんですか?リスナー:「何もできずにそばにいる」です。賀喜:あぁ~! もう面接のときもずっとそばにいてあげたい(笑)!リスナー:お願いしたいです(笑)。賀喜:少しでも力になれているようでうれしい。いい報告を待ってるね!リスナー:はい、絶対にできるように頑張ります!賀喜:うまくいくと思うし、ずっと応援しているね♡リスナー:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/