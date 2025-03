Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年記念企画開催「原宿が我々で一色で染まる機会ですので、ぜひお越しください！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。ミセスのデビュー10周年を記念した企画「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」のオリジナルグッズを販売するポップアップストアを3月24日(月)~4月6日(日)の期間限定で開催(@東京・原宿「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」)。3月24日(月)の放送では、同企画について語りました。大森:今日(※3月24日放送当日)からデビュー10周年を記念した企画「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」が開催!キービジュアルもちゃんと新しく撮って、すごい春らしくて。原宿が我々で一色というか、染まるという機会ですので、ぜひお越しください!若井:ぜひぜひ!藤澤:コラボレーション!

大森:服とかグッズもすばらしいですから!若井:かわいい!藤澤:バス(※竹下通りではミセスの楽曲がBGMとして流れる他、ラッピングバスも走行)もね!大森:バス探してください! 走行する区域が限られていますから、誰かの迷惑になることなく、みなさん楽しんでいただけたらと思います!若井:わかりました!

