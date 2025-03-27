【明日のメジャーリーグ】MLB開幕戦・大谷翔平ら日本人選手の試合日程は？…

メジャーリーグ 最新情報
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メジャーリーグ全30球団の2025年シーズンが3月27日（日本時間3月28日）に開幕。大谷翔平選手・山本由伸投手・佐々木朗希投手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、前田健太投手が所属するデトロイト・タイガースと対戦する。日本人選手所属チームの開幕戦スケジュールは、以下のとおり。
アメリカン・リーグ
アメリカン・リーグ
ボルチモア・オリオールズ（菅野智之所属）
ブルージェイズ ― オリオールズ【ロジャース・センター 日本時間4時7分】
予告先発：ホセ・ベリオス（ブルージェイズ）、ザック・エフリン（オリオールズ）
ボストン・レッドソックス（吉田正尚所属）
レンジャーズ ― レッドソックス【グローブライフ・フィールド 日本時間5時5分】
予告先発：ネーサン・イオバルディ（レンジャーズ）、ギャレット・クロシェット（レッドソックス）
ロサンゼルス・エンゼルス（菊池雄星所属）
ホワイトソックス ― エンゼルス【ギャランティード・レート・フィールド 日本時間5時10分】
予告先発：ショーン・バーク（ホワイトソックス）、菊池雄星（エンゼルス）
デトロイト・タイガース（前田健太所属）
ドジャース ― タイガース【ドジャー・スタジアム 日本時間8時10分】
予告先発：ブレイク・スネル（ドジャース）、タリク・スクバル（タイガース）
ナショナル・リーグ
サンディエゴ・パドレス（ダルビッシュ有、松井裕樹所属）
パドレス ― ブレーブス【ペトコ・パーク 日本時間5時10分】
予告先発：マイケル・キング（パドレス）、クリス・セール（ブレーブス）
ニューヨーク・メッツ（千賀滉大所属）
アストロズ ― メッツ【ダイキン・パーク 日本時間5時10分】
予告先発：フラムバー・バルデス（アストロズ）、クレイ・ホームズ（メッツ）
セントルイス・カージナルス（ラーズ・ヌートバー所属）
カージナルス ー ツインズ 【ブッシュ・スタジアム 日本時間5時15分】
予告先発：ソニー・グレイ（カージナルス）、パブロ・ロペス（ツインズ）
ロサンゼルス・ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希所属）
ドジャース ― タイガース【ドジャー・スタジアム 日本時間8時10分】
予告先発：ブレイク・スネル（ドジャース）、タリク・スクバル（タイガース）
シカゴ・カブス（鈴木誠也、今永昇太所属）
ダイヤモンドバックス ― カブス【チェイス・フィールド 日本時間11時10分】
予告先発：ザック・ギャレン（ダイヤモンドバックス）、ジャスティン・スティール（カブス）
【了】