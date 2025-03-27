【明日のメジャーリーグ】MLB開幕戦・大谷翔平ら日本人選手の試合日程は？…

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　メジャーリーグ全30球団の2025年シーズンが3月27日（日本時間3月28日）に開幕。大谷翔平選手・山本由伸投手・佐々木朗希投手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、前田健太投手が所属するデトロイト・タイガースと対戦する。日本人選手所属チームの開幕戦スケジュールは、以下のとおり。

 

 

アメリカン・リーグ

アメリカン・リーグ

ボルチモア・オリオールズ（菅野智之所属）

ブルージェイズ　―　オリオールズ【ロジャース・センター　日本時間4時7分】

予告先発：ホセ・ベリオス（ブルージェイズ）、ザック・エフリン（オリオールズ）

 

ボストン・レッドソックス（吉田正尚所属）

レンジャーズ　―　レッドソックス【グローブライフ・フィールド　日本時間5時5分】

予告先発：ネーサン・イオバルディ（レンジャーズ）、ギャレット・クロシェット（レッドソックス）

 

 

ロサンゼルス・エンゼルス（菊池雄星所属）

ホワイトソックス　―　エンゼルス【ギャランティード・レート・フィールド　日本時間5時10分】

予告先発：ショーン・バーク（ホワイトソックス）、菊池雄星（エンゼルス）

 

デトロイト・タイガース（前田健太所属）

ドジャース　―　タイガース【ドジャー・スタジアム　日本時間8時10分】

予告先発：ブレイク・スネル（ドジャース）、タリク・スクバル（タイガース）

ナショナル・リーグ

サンディエゴ・パドレス（ダルビッシュ有、松井裕樹所属）

パドレス　―　ブレーブス【ペトコ・パーク　日本時間5時10分】

予告先発：マイケル・キング（パドレス）、クリス・セール（ブレーブス）

 

ニューヨーク・メッツ（千賀滉大所属）

アストロズ　―　メッツ【ダイキン・パーク　日本時間5時10分】

予告先発：フラムバー・バルデス（アストロズ）、クレイ・ホームズ（メッツ）

 

 

セントルイス・カージナルス（ラーズ・ヌートバー所属）

カージナルス　ー　ツインズ　【ブッシュ・スタジアム　日本時間5時15分】

予告先発：ソニー・グレイ（カージナルス）、パブロ・ロペス（ツインズ）

 

ロサンゼルス・ドジャース（大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希所属）

ドジャース　―　タイガース【ドジャー・スタジアム　日本時間8時10分】

予告先発：ブレイク・スネル（ドジャース）、タリク・スクバル（タイガース）

 

シカゴ・カブス（鈴木誠也、今永昇太所属）

ダイヤモンドバックス　―　カブス【チェイス・フィールド　日本時間11時10分】

予告先発：ザック・ギャレン（ダイヤモンドバックス）、ジャスティン・スティール（カブス）

 

 

【了】