千葉雄喜、2ndアルバム『億万長者』より3作目のMV「規模」公開

千葉雄喜が3月26日、約3カ月ぶりのセカンドアルバム『億万長者』をCD発売と共に配信リリースし、同アルバムから、これまで公開された「BANK」「チェーンが歌う」に続く3作目のMV「規模」を公開した。

アルバム『億万長者』は、先行配信された「BANK」、「チェーンが歌う」に加え、「規模」を含む16曲が収録。プロデューサーは、「チーム友達」、「MAMUSHI」、ファーストアルバム『STAR』で、千葉と強力なタッグを組むKoshy、グラミー受賞歴もあり、Megan Thee StallionやPost Maloneらを手がけるDiego Ave、Travis Scott率いるCactus Jackのプロデューサーであり、Drake、Jay-Z、Rihannaらも手がけるWondaGurl、Megan Thee StallionやLattoらのメインプロデューサーであるBankroll Got Itらが参加。ミックス/マスタリングエンジニアは、Jay-Z、Mariah Carey、Justin Bieber、Snoop Doggらの作品で著名なJaycen Joshuaを迎えて制作された。

また、本日より、アルバム『億万長者』と、謎の匿名ジュエリーブランド、DO NOT DOとのスペシャルコラボアイテムのネックレスとリングを受注販売が開始(4月1日まで)。そしてストリートで高い支持を集めるBlackEyePatchと、セットアップやTシャツ、スウェット、キャップ、ソックスなどのスペシャルアイテム8種類を3月29日(土)12時より、オンラインと店舗(原宿店、大阪店)で販売受付開始することが発表となった。

さらに、7月3日(木)に日本武道館で開催される初のワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」は本日よりチケットの一般発売が開始している。

<リリース情報>

千葉雄喜

NEWアルバム『億万長者』

2025年3月26日(水)発売

KICS-94201 / ¥2750(税抜価格:¥2500)

試聴・ダウンロード: https://linkco.re/hdnF4s6d

◎CD『億万長者』詳細・購入はこちらから: https://chiba.lnk.to/okucd

=収録曲=

1. チェーンが歌う [Prod. Koshy & WondaGurl] ※3/19(水)先行配信

2. たくさんある [Prod. Koshy & Bankroll Got It]

3. BANK [Prod. Koshy] ※3/3(月)先行配信

4. 億り人 [Prod. Koshy]

5. 億万長者 [Prod. Koshy]

6. 億単位 [Prod. Diego Ave]

7. ユニクロ [Prod. Koshy & WondaGurl]

8. 札の束たち [Prod. Koshy]

9. 稼ごう [Prod. Koshy]

10. 商売繁盛 [Prod. Koshy]

11. 使いすぎ [Prod. Koshy]

12. まずはイメージ [Prod. Koshy]

13. 高い話 [Prod. Koshy]

14. なんかデカく [Prod. Koshy]

15. 規模 [Prod. Koshy & Diego Ave]

16. 投資 [Prod. Koshy]

All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)

All Songs Mixing and Mastering by Jaycen Joshua

️”億万長者” ✖️ DO NOT DO スペシャルアイテム [受注販売]

▶︎商品詳細: https://www.instagram.com/by_donotdo/ ※3/26(水)20時にポスト予定

▶︎受注受付: shop.do-not-do.com (ショップに入るためにはアカウント登録が必要です)

受注受付期間: 3/26(水)20:00-4/1(火)23:59

●商品概要:

【Okuman Choja ring】

サイズ展開/価格

【S】#5〜#14 / ¥49500(税込)

【M】#15〜#20 / ¥67100(税込)

※#21〜#24は¥68200(税込)

【S】と【M】でトップ部分の大きさが少しだけ変わります。

【Okuman Choja necklace】

価格 ¥58300(税込)

トップ: 直径20mm

チェーン長さ: 45cm or 50cm

◾️”億万長者” BEPコレクション

オンライン販売サイト: https://blackeyepatch.com/?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=profile

<ライブ情報>

千葉 雄喜 ― STAR LIVE

2025年7月3日(木)日本武道館

開場 17:30 / 開演 19:00

全席指定 前売料金 10000円(税込)

問合せ: HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp

SMASH https://www.smash-jpn.com

▶︎チケット受付URL

・ローソン: https://l-tike.com/yukichiba/

・ぴあ: https://w.pia.jp/t/chibayuki25/

・イープラス: https://eplus.jp/yukichiba/