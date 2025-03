Mrs. GREEN APPLE大森元貴「本当にありがたいですよね」VMAJ 史上初2年連続4冠受賞に感謝

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月24日(月)の放送では、VMAJ 史上初2年連続4冠受賞について語りました。大森:3月19日、「MTV VMAJ 2025」(全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版)に出演しました! そして「ライラック」のミュージックビデオが、なんと前回に引き続き、(先だって発表されている受賞作品とあわせて、史上初の2年連続)4冠受賞しました!Mrs. GREEN APPLE 「ライラック」「MTV VMAJ 2025」受賞部門●Video of the Year (最優秀ビデオ賞)●Best Group Video -Japan- (最優秀邦楽グループビデオ賞)●Best Art Direction Video (最優秀アートディレクションビデオ賞)●Best Cinematography (最優秀撮影賞)若井:きゃー!藤澤:ありがとうございます!大森:前回が「史上初の4冠」だったらしく、今回も! 本当にありがたいですよね。最優秀邦楽グループビデオ賞、最優秀アートディレクションビデオ賞、最優秀撮影賞、最優秀ビデオ賞と……!全員:(拍手)藤澤:ありがとうございます!番組では他にも、近況を語り合う場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/