BANDAI SPIRITSは4月1日より、バンダイナムコグループの「ガンダムプロジェクト」とともに展開する大型イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in OSAKA」を、グランフロント大阪にて開催する。

『GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in OSAKA』

『GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in OSAKA』では、大阪・関西万博の民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」に関する展示、新作アニメ『機動戦士Gundam』に関する展示のほか、限定アイテムを入手できるスタンプラリーや今夏竣工予定のバンダイホビーセンター新工場を記念したガンプラ組立て体験会など、各種展示と合わせて楽しむことができる企画が多数展開される。

会場は「グランフロント大阪」(うめきた広場・北館ナレッジプラザ ほか)。開催期間は4月1日~14日となっており、入場は無料。

『GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in OSAKA』ガンプラ1/1ヘッドとガンダム立像集結展示(グランフロント大阪 うめきた広場)

JR大阪駅前に広がるうめきた広場では、「ガンプラ1/1ガンダムヘッド」に「ガンプラ1/1GQuuuuuuX(ジークアクス)ヘッド」、2m大の歴代ガンダムシリーズ立像6体が集結。北館1Fのナレッジプラザでは、回収したガンプラランナーによる「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」実物大ガンダム像の腕のモニュメントが展示される。

『GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in OSAKA』来場特典

また、北館2階のイベントスペースでは、来場特典として「GUNDAM NEXT FUTURE FINAL SPECIAL BOOKLET(全24ページ)」「エコプラ1/144RX-78-2ガンダム 組み立て体験会Ver.」「ガンダムカードゲームPR-001リソースカード(ヒイロ&ウイングガンダム)」「SANKYOオリジナルパッケージデザイン入浴剤(全4種)」が配布される。

「GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12th TOURNAMENT」世界大会 U-14 COURSE 優勝作品

また、2月に開催されたBANDAI SPIRITS公式ガンプラ製作の世界一を決めるコンテスト「GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12th TOURNAMENT」の世界大会優勝作品の展示も。

「GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12th TOURNAMENT」世界大会 U-20 COURSE 優勝作品

「GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12th TOURNAMENT」世界大会 U-21 COURSE 優勝作品

このほか、4月4月1日、2日、3日、5日、6日には、うめきた広場に面するうめきたSHIPホールにて、バンダイホビーセンター新工場竣工を記念したガンプラ組み立て体験会「G-MISSION4000」ならびに、BANDAI SPIRITS公式プラモデルアンバサダー「LINKL PLANET」によるスペシャルライブが実施される。

さらに、4月5日〜6日には、“BANDAI SPIRITSプラモデル公式アンバサダー”のLINKL PLANETによるスペシャルライブも開催される。

