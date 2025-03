King ＆ Prince、timelesz、サカナクション、サザン…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（3月22日（土）付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。3月22日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(3月22日(土)付)を発表しました。先週13位から3ランクアップ! ギター、ベース、ピアノも自身で演奏するマルチなシンガーソングライター・松田今宵。同曲は、知り合いが買った赤い中古車がヒントになって膨らませていったそうです。先週の7位から2ランクダウン↓ 歌詞はリレー形式で書いていったそうで、スチャダラパーのBose、ANIからバトンをもらったbirdは、「想像がどんどん膨らんでとても楽しかった」とコメントしています。初登場! Fukase(Vo.)の友人で、2018年に事故で亡くなったミュージシャン・千葉龍太郎さん(新世界リチウム)が制作していた未発表曲に、新しいメロディと歌詞を加えて完成した楽曲です。先週の9位から2ランクアップ↑ 今週の放送では、ゲストパートにHana Hopeさんが登場! 同曲も収録されている3月19日(水)にリリースされたメジャーファーストアルバム『Between The Stars』のお話などを伺いました。初登場! メンバーの永瀬廉が主演を務めるドラマ「御曹司に恋はムズすぎる」(カンテレ・フジテレビ系)主題歌。歌詞やサウンドに、メンバーのアイデアが反映されたラブソングになっています。先週の15位から10ランクアップ! 羽生結弦さんが同曲にあわせてスケーティングするショートプログラムMVが、3月13日(木)に公開されました。トリプルアクセルやビールマンスピンなど、力強くて美しいパフォーマンスを観ることができます。先週の5位から1ランクアップ↑ 現在公開中の「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」の主題歌。ドラえもん役の声優・水田わさびさんとは、あいみょんがメジャーデビュー前から連絡を取り合うほどの大親友。“「映画ドラえもん」の主題歌を歌う”というあいみょんの夢が実現しました。先週と変わらず第3位。同曲のミュージックビデオが、3月21日(金)にYouTubeで公開されました。新体制・timeleszの最初のミュージックビデオということで注目を集め、現在300万回再生を突破しています。先週と変わらず第2位。同曲のミュージックビデオでは、演奏シーンは一切なく、大きな卵をかかえた山口一郎(Vo.)が、謎の男に追いかけられるというかなり異質な世界観を持つ作品になっています。現在510万回再生を突破しています。そして、今週の第1位は……?2週連続で第1位! 3月19日(水)には、10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』がリリースされました! 完全生産限定盤のスペシャルディスクには、“最後の夏フェス”として出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」の映像が収録されています。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/