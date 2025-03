クロード・フォンテーヌ、4月に初来日ライブをBlue Note Tokyoで開催

LAを拠点に活動するフランス語のアーティスト名を名乗るアメリカ人シンガーソングライター、クロード・フォンテーヌが、4月15日(火)、16日(水)に待望の初来日ライブをBlue Note Tokyoで開催する。

ロンドンの老舗レコード店HONEST JONSを訪れた際、初めてレゲエを耳にしその衝撃から、60年代のフレンチ・イエイ・イエイ・ポップ、スリンキー・スタジオ・ワン・レゲエ、リミナルなブラジリアン・トロピカリアなどの完全なる虜になり、今の音楽性が形成されたというフォンテーヌ。

2025年3月にリリースされた2ndアルバム『Le Mer』は、1stアルバムに続き、レゲエやファンク・ミュージックを支えてきた大御所ミュージシャンが多数参加。シャキーラやネリー・ファータドらのプロデューサーとして何度もグラミー賞に輝いたレスター・メンデスと組んだ、ブラジリアン・テイスト溢れる「Vaqueiro」をはじめ、60年代のフレンチ・イェイェ風ポップスに官能的なラヴァーズロックのリズム、そしてブラジル風のトロピカルな趣を融合させたオリジナルなサウンドに仕上がった「Love The Way You Love」「Lovers Vow」などが収録されている。

ジェーン・バーキンを思わせるクロードのウィスパー・ヴォイスを引き立てるのは、今回もレゲエ界の大物たち。ギターで参加しているのは、これまでにキング・タビーやデニス・ブラウン、リー・ペリー、ジャッキー・ミットゥー、スライ&ロビーといった伝説的なアーティストらと共演してきた魅惑的なサウンドを奏でる大御所ミュージシャン、トニー・チン。ベースにはアイコニックなイギリスのレゲエ・バンド、スティール・パルスの立ち上げにも携わったロニー・マックイーンが参加。そしてドラムには、ジギー・マーリーの長年の共演者としても知られるロック・デッドリックが参加している。

<ライブ情報>

2025年4月15日(火)、16日(水)Blue Note Tokyo

https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/claude-fontaine/

<リリース情報>

Claude Fontaine

『Le Mer』

発売日:2025年3月12日

label: Innovative Leisure / Rambling RECORDS

LP盤 価格:¥6600円(税抜)

CD盤 価格:¥3600円(税抜)

=収録曲=

1. Vaqueiro

2. Love The Way You Love

3. Green Ivy Tapestry

4. Laissez-Moi Laimer

5. Concha Do Mar

6. Lover's Vow

7. Camaçari

8. Small Hours

9. Relíquia

10. Marmalade Haze

11. Kissing The Sun

12. Chuva De Verão