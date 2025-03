Mrs. GREEN APPLE大森元貴「クラクラして気絶しました」小学校卒業式の予行練習のときのアクシデントを明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月17日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介しました。私は小学3年生です! 6年生を送る会で、ミセス先生の楽曲「StaRt」を踊ります! 6年生のこれからの新生活がスタートするから「StaRt」を踊ることになりました。ミセス先生の曲を踊れるのが、とても嬉しいです(9歳 女の子)大森:大森先生は、卒業式とかの予行練習のときに、クラクラして気絶しました!若井:なんか、その話聞いたことある!大森:なんで有名なんだよ(笑)。若井:有名だった! “真後ろに倒れた”って。大森:お前、小学校は違うだろ(笑)。若井:その伝説が、中学まで語り継がれていた(笑)。「あのとき、元貴がヤバかったんだよ!って。大森:「ゴン!」って頭打って。そこからかな、音楽を作れるようになったの(笑)。藤澤:そこが起点かもしれないという(笑)。若井:なるほどね!藤澤:送る会とか、卒業みたいなタイミングでしんみりする曲とかじゃなくて、“始まり”、“スタート”っていう元気な(曲を選んでくれて)。大森:ね! 6年生もきっと喜んでくれると思います。大森:元気いっぱいに踊ってね!藤澤:楽しんでほしいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/