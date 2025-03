2025明治安田J2リーグ第6節が23日に各地で開催された。

開幕唯一の5連勝を飾ったジェフユナイテッド千葉はヴァンフォーレ甲府と対戦。ラストプレーで安井拓也が勝ち越しゴールを決め、2-1で逆転勝利を収めた。一方、前節初黒星を喫したRB大宮アルディージャは水戸ホーリーホックを2-0で下している。

また、前節まで未勝利が続いていたいわきFCはFC今治に0-1で敗戦。愛媛FCは北海道コンサドーレ札幌に1-2で敗れ、それぞれ初白星を逃している。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■J2第6節

ベガルタ仙台 2-3 ジュビロ磐田

レノファ山口FC 0-1 ロアッソ熊本

モンテディオ山形 0-0 徳島ヴォルティス

いわきFC 0-1 FC今治

RB大宮アルディージャ 2-0 水戸ホーリーホック

ヴァンフォーレ甲府 1-2 ジェフユナイテッド千葉

愛媛FC 1-2 北海道コンサドーレ札幌

サガン鳥栖 1-0 カターレ富山

V・ファーレン長崎 5-1 ブラウブリッツ秋田

大分トリニータ 1-1 藤枝MYFC

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 千葉(18/+12)

2位 大宮(15/+8)

3位 長崎(14/+7)

4位 磐田(12/+1)

5位 今治(11/+4)

6位 富山(10/+2)

7位 徳島(9/+2)

8位 藤枝(9/+1)

9位 仙台(8/+1)

10位 山形(7/+1)

11位 大分(7/0)

12位 熊本(7/-3)

13位 鳥栖(7/-3)

14位 水戸(6/-2)

15位 札幌(6/-6)

16位 秋田(6/-7)

17位 山口(5/-1)

18位 甲府(4/-4)

19位 いわき(3/-5)

20位 愛媛(1/-8)

■J2第7節の対戦カード

▼3月29日(土)

14:00 札幌 vs 甲府

▼3月30日(日)

13:00 熊本 vs 鳥栖

14:00 秋田 vs 山口

14:00 水戸 vs いわき

14:00 富山 vs 仙台

14:00 藤枝 vs 長崎

14:00 今治 vs 山形

15:00 磐田 vs 千葉

15:00 愛媛 vs 大分

16:00 徳島 vs 大宮