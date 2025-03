FIFAワールドカップ26南米予選第13節の2試合が21日に行われた。

首位を走るアルゼンチン代表は、3位ウルグアイ代表と対戦。リオネル・メッシやラウタロ・マルティネスらを欠くなか、68分にティアゴ・アルマダが豪快なミドルシュートを突き刺して先制に成功。終盤にはニコラス・ゴンサレスが退場したものの、1点リードで逃げ切ったアルゼンチン代表が勝ち点を「28」に伸ばし、本大会ストレートインがほぼ確実となった。

エクアドル代表はエネル・バレンシアの2ゴールでベネズエラ代表を撃破。3連勝となったエクアドルは、ウルグアイをかわして2位に浮上した。

◆■W杯南米予選 第13節

▼3月20日(木)

パラグアイ 1-0 チリ

ブラジル 2-1 コロンビア

ペルー 3-1 ボリビア

▼3月21日(金)

エクアドル 2-1 ベネズエラ

ウルグアイ 0-1 アルゼンチン

◆■W杯南米予選 順位表

1位 アルゼンチン(28/+15)

2位 エクアドル(22/+8)

3位 ブラジル(21/+7)

4位 ウルグアイ(20/+7)

5位 パラグアイ(20/+2)

6位 コロンビア(19/+4)

───W杯本大会ストレートイン───

7位 ボリビア(13/-16)

──────プレーオフ出場──────

8位 ベネズエラ(12/-5)

9位 ペルー(10/-10)

10位 チリ(9/-12)

◆■W杯南米予選 第14節

▼3月25日(火)

ボリビア vs ウルグアイ

ベネズエラ vs ペルー

コロンビア vs パラグアイ

アルゼンチン vs ブラジル

チリ vs エクアドル

