East Of Edenが語る、個々のミュージシャンシップの高さが示す「バンド」の理想像

新ベーシストMINAを迎えたEast Of Edenが、2枚のミニアルバムを経て、初のフルアルバム『The First Eden -Seeds Of Hope』を完成させた。これまではLOVEBITESとの仕事でも知られるMaoとの共同作業が多かったが、今作ではMEG (MEGMETAL)、丸山漠(a crowd of rebelion)、藤永龍太郎(Elements Garden)などを、幅広い作家陣が参加しながらも、East Of Edenとしての軸がブレることのない統一感のある作品に仕上がった。

Rolling Stone Japan WEB初登場となる今回、バンドの中心人物Ayasa(Violin)がなぜ女性バンドにこだわったのかという話からはじまり、East Of Edenのコアへグッと迫った(※この取材はツアー「East Of Eden Spring Tour 2025 〜Seeds Of Hope〜」開催前に行われた)。

―East Of EdenはAyasaさんが女性だけのバンドを組みたいと思ってメンバーを集めたのがきっかけだそうですが、なぜ女性バンドを組みたいと思ったんですか?

Ayasa これまで個人でいろいろと活動をさせていただいてきたなかで、同じミュージシャンでも男性と女性で仕事をしていく上での悩みとかが全然違うなと思っていて。たとえば、ライフステージに合わせた活動の仕方なんかも違うんですよね。なので、10代で組むバンドではないからこそ、長い目で見て、様々なライフステージをみんなで一緒に歩んでいけたらという思いも含めて、女性と組むのがいいんじゃないかと思ったんです。

―最初にメンバーに声をかけるときは、プロジェクトとして、みたいな話し方をしていたそうですけど、Ayasaさんの本心としてはパーマネントなバンドを目指したかったんですね。

Ayasa 短期的ではなく、ちゃんと長くやっていけるような。どれくらいの濃さでやっていくかとか、未確定な部分はもちろんいっぱいあったんですけど、長く一緒にやっていけそうな人がいいなと思っていました。

―それは、バンドというものに対する憧れがそう思わせたんでしょうか。

Ayasa それはありましたね。特に、バイオリンって正規のメンバーとしてバンドに入れてもらえないことが多いし、バイオリンがいらっしゃる国内の先輩方のバンドは圧倒的に男女混合が多くて。なので、すごく憧れがありました。

―どうやって現在のメンバーにアプローチしたんですか。

Ayasa MIZUKI(Dr)さんとYuki(Gt)さんは過去にお仕事をご一緒させていただいたり、色々とご縁があったんですけど、ボーカリストさんはどなたがいいのかなかなか決まらなくて。そんなときにあかね(湊あかね:Vo)氏をご紹介いただいたんです。MINA(Ba)ちゃんもお仕事でご一緒したことはなかったんですけど、SNSが常に話題で、動画もいっぱい見させていただいてましたし、去年新たにベーシストの方を見つけなければならなくなったときに、最初に思い浮かんだのがMINAちゃんだったんです。East Of Edenというバンドはメンバー1人でも活動できることが一番のテーマなので、一人で認知度を着実に高めていて、昔バンドをやっていたこともあるMINAちゃんがいいなって勝手に思ってて。私はMINAちゃんと面識はなかったんですけど、他のメンバーが彼女と偶然会う機会があって、それをきっかけにお話が進んで加入する運びになりました。

―MINAさんは最初に声がかかったとき、どう思いましたか。

MINA 私が以前やってたバンドは14、5歳で始めてけっこう長く続いて、私はそのバンドのことをすごく大切に思っていたんです。だから、そのバンドが解散したあとは他のバンドをはじめるという選択肢はなかったんですよ。

―ああ、その気持ちはなんとなくわかります。

MINA でも、Ayasaさんからお話をいただいたり、いろんな巡り合わせがあって、MIZUKIさんとばったり会ったんですよ。そのときに、「あ、MINAちゃん! 待ってるよ!」って言われて(笑)。

MIZUKI ちょうどMINAちゃんからお返事を待ってるタイミングで、ミュージシャンの飲み会みたいな場所でたまたま会ったんですよ。そのときに、「なんか質問ある? 心配なことある?」ってめっちゃ喋って。私もMINAちゃんに入ってほしいと思ってたから、最後に「待ってるよ! またね!」って(笑)。

MINA さっきお話したような理由もあって本当に迷ってたところに、明るい太陽みたいな笑顔で「待ってるよ!」って言われたのがアニメみたいというか、運命的なものを感じて。その後、Ayasaさんとたまたまお仕事でご一緒することがあって、そこでお仕事してる姿を見て素敵な人だなと思ったり、いろんなことが合わさって加入の決断をしました。本当に、「ぼっち・ざ・ろっく!」みたいだなって(笑)。

―あはは! 実際、バンドに加入してみて、East Of Edenってどんなバンドですか?

MINA みなさん実力があるのはもちろんなんですけど、すごく楽しいバンドです。リハもすごく楽しいし、みなさんめっちゃ優しくしてくれるし。あと、楽屋での話がめっちゃおもろいんですよ。ずっと盛り上がってて、そのままラジオで流せそうなくらい(笑)。でも、それが一番だと思うんですよ。音楽って楽しんでやるものだし、みなさんこれまでソロでやってきた経験があるからこそ、常にいい雰囲気を作ろうと心がけていて、それによってバンドがもっとよくなるんですよ。技術面はみなさん本当にプロだし、そこは本当に尊敬しているんですけど、人柄は楽しいお姉さんたちなんですよね。

―今年の夏で結成2周年になりますが、最初に思い描いていたものと比べてどうですか。

Ayasa このバンドはスタートが他のバンドとはちょっと違うというか、普通は小さなライブハウスから場数を踏んでいって……となるところを、みんなある程度キャリアがあって、メンバーそれぞれに既存のファンの方がいらっしゃったこともあって、Zepp DiverCityという普通ではできないファーストライブをやらせていただいたんです。そういうこともあって、そこから目に見えて上にあがっていくことが普通よりも難しくて。でも、だからこそやりがいがあるというか。Zepp DiverCityで初ライブをやったからこそ、もっと大きなステージを目指していかなきゃいけない。あとは、普通のバンドが最初にやるような小さなライブハウスをちゃんと回ってみたいという思いも湧いてきています。

―でも、場所こそ同じですけど、3月からはじまるツアーの東京会場がZepp DiverCity2デイズってめちゃめちゃすごいですよ。

Ayasa そうですね! でも、東京以外はまだ名古屋と大阪しか行けてなかったりするので、もっと頑張らないといけないと思ってます。

―MINAさん以外のお3方は、これまでの活動を振り返ってみてどうですか?

Yuki 最初はけっこうタイトなスケジュールだったこともあって、目の前のことをこなすのでいっぱいいっぱいでした。ファーストライブから大きい会場でやれたり、ありがたいことにドラマの主題歌をやらせていただいたり。でも、お客さんの幅を広げていく難しさを感じてるところはありますね。もちろん、フェスに出させていただいたりして、徐々にステップアップできている実感はありますけど。湊あかね 私たちはこれまでワンマンしかやってないバンドなんで、たしかに新しい方へ向けた活動がこの1年半はあまりできてなかったという反省はあります。なので、今年はちょっとでも新しい人たちにアプローチできるようにしていきたいですね。

MIZUKI 結成1年半でZepp DiverCity2デイズというのは着実に大きくなってると実感はしているんですけど、何よりもスケジュールが詰まりすぎて、私も目の前のことを頑張ってた感じが強いですね(笑)。でも、今年は夏フェスとかにも出させていただけるかもしれないし、フェスっていわば大きな対バンじゃないですか。そこで頑張って自分たちのお客さんを増やしたいです。

―今のお話を聞いた限り、何か未来予想図みたいなものを描いていたというよりも、毎日必死に自分たちのやるべきことをこなしてきたという感じなんですね。

MIZUKI なんせ曲が難しくて! すごくカッコいいのでやりがいあって楽しいんですけど。

「ある程度の軸さえあれば、あとはそれぞれのスキルでよくしていける」

―MINAさんの加入後、新体制で制作された今作『The First Eden -Seeds Of Hope』は、様々なクリエイターの方が参加しています。最初の頃は自分たちで書いた曲が軸になっていましたよね。よくあるのは、最初は外部の作家から楽曲提供を受けていたけど、のちに自分たちで楽曲を書いていく、という流れだと思うんですけど、みなさんの場合は逆ですよね。それがすごく興味深くて。なぜ今回はこういう形をとったんでしょうか。

Ayasa 前の『Forbidden Fruit』の1stと2ndはMaoさんと一緒につくったんですけど、今回もいろんな作家さんに曲を作っていただきつつ、レコーディングでみんなそれぞれ色付けしていく曲があったので、スタンス的にはそこまで変わってなかったりするんです。

―なるほど。

Ayasa あと、『Forbidden Fruit -2nd piece-』で草野(華余子)さんに曲(「Judgement Syndrome」「CROSS∞ROADS」)を書いていただいたことから、作家さんを限定せず、いろんな方に曲を書いていただきたいという思いが生まれて。それで、今回フルアルバムを作るにあたって、ワーナーさんのお力もかなりお借りして、いろんな作家さんをご紹介いただいたという流れがあるので、今回急にガラッと変えたというよりも、私たちとしてはいろんな方とやってみたいという思いがやっと実現できたという感じなんです。

―そうだったんですね。East Of Edenのなんたるかが固まったと思えたからこそ、外部の作家さんに振ることができた、みたいな感じなんですかね。

Ayasa Maoさんと一緒にやっているときにも思ったんですけど、このバンドはガチガチに音楽性を決め込まないといけない人たちじゃないというか、ある程度の軸さえあればあとはそれぞれのスキルでよくしていけるメンバーなんですよね。今回のレコーディング中も、メンバーそれぞれ連絡を取りあったり、先に録ったメンバーのテイクを聴いて、「じゃあ、ここはこうしよう」みたいに自主的にやっていたので、逆を言えば、どなたに曲をつくっていただいたとしても、その作家さんの意図を汲みつつも、自分たちの軸はブレないと思います。いいメンバーだと思います。

―その軸はどういうところだと感じますか。

Ayasa みんなのテイクを聴いていて思うのは、難しいことをいかにも「難しいことをやってます!」って感じでやらない人たちだなって。自分でカッコいいと思ったフレーズが結果として難しいものになることはあるけど、最初から「わし、こんなに指回るんやで!」っていうのを見せるために難しくすることはないんですよね(笑)。それはどの楽器も同じで、テクを見せたいから、速弾きをするとお客さんが喜ぶから、っていうよりも、曲をカッコよくするためなんです。そこがEast Of Edenの軸であってほしいなと思います。

―今のお話を聞いて、みなさんどう思いますか。

MIZUKI これまで一人で活動してきた力があるからこそ、こういうときはこうやりたいとか、こういうフレーズはこの手癖になる、ということが積み重なって、それがバンドの個性になっているのは感じます。

Yuki 今回お願いした作家さんはギタリストの方がけっこういらっしゃったので、作家さんが考えたデモのギターソロがすごくカッコいいと思ったときはそれに寄せたものにしましたけど、MIZUKIさんが言ったみたいに、自分がこれまでやってきたことはどうしても音に出てくるので、それがEast Of Edenのギターっぽいということになってるのかなとは思います。ただ、凝り固まりたくはないので、常に柔軟に対応できたらいいなとは思ってます。

―柔軟という意味では、湊さんのボーカルは今回とても柔軟でカラフルですよね。七変化というか。

MIZUKI いろんな人がいますよね(笑)。全部同じ人なのかなって思うぐらい。びっくりしますよ。

―まさに。

湊 自分でもちょっとびっくりした(笑)。

―それは、曲に引き出された、みたいな感覚ですか。

湊 そうですね。こういう感じの曲ならこういう歌い方がいいのかなっていうのはあって、その感覚に従って歌ってみたらこうなってしまいました。あと、今回はディレクションがちょっと変わったことで自分のやりたいようにできて、その分、いろんなバリエーションが生まれたのかもしれない。

―「Darkside Lotus」なんてもう……。

湊 演歌ですよね(笑)。

―そう。コブシがたっぷり効いてて。

湊 そうですよね(笑)。でも、仮歌はボカロっぽくてこれだとちょっと寂しいし、演歌っぽい感じのほうが合うんじゃないかなと思って歌ってみたら、おどろおどろしい曲になりました(笑)。

―いやいや、ストレートに和な楽曲だと感じましたよ。そのあとに続く「I dont say goodbye」とのギャップがすごいなと。「I dont say goodbye」は低音の響きがクールで、この2曲だけでもあかねさんのボーカリストの幅の広さが感じられると思います。

湊 「I dont say goodbye」も仮歌は歌い上げる感じではなかったので、自分のいいところを探ってみた結果、ちょっと歌い上げてるほうがいいのかなと思ってこうなりました。

―リズム隊のお2人は音を合わせるのは今回が初めてだったと思うんですけど、どうでしたか。

MIZUKI 私が全部先に録ったんですけど、あとで出来上がったものを聴いて、MINAちゃんのカッコいいところを何個も見つけて嬉しくなりました(笑)。たとえば、「I dont say goodbye」の1サビが終わって、オールインしたイントロのベースのフレーズ、あれ、めっちゃ好き。

MINA あーーー! めっちゃ嬉しいです。あれ、元々デモにはなかったんです。だけど、レコーディング中に急遽、アレンジャーさんから「ここ、ちょっとベース入れて」って言われて即興で考えたフレーズで。だから、褒めてもらえてめっちゃ嬉しいです!

MIZUKI 私、けっこう洋楽が好きだから、ちょっとそういうのを感じて嬉しかった。

MINA ありがとうございます。嬉しい。

MIZUKI MINAちゃんは私のドラムを聴いてから録ってくれたんだよね? ドラムはどうでしたか。

MINA 本当にカッコいいです。特に私が「やばっ!」ってなったのは「Darkside Lotus」の間奏。

MIZUKI あれは大変でした!

MINA でも、本当にカッコいい! あと、レコーディング終わりに連絡くださいましたよね。

MIZUKI あ、そうだ。連絡したわ。「あとはMINAちゃん頼む!」って(笑)。「ローをいっぱい入れてくれ」って。

MINA うん、なんかそういうやり取り含めてすごく頼もしかったです。リハでも的確に「ここはこうしたほうがいいかも」とかアドバイスをもらえるんで、すごく頼りにしてます。ありがとうございます!

―MINAさんはご自分のプレイはどうでしたか。

MINA 世間的にベースの認知度はまだまだ低いので、自分一人でやるときは、ベースを知らない人が見ても「ベースってカッコいいな」って思ってもらえるようなフレーズ作りをするんですけど、今回はバンドなのでそういうことではなく、アンサンブルを意識したり、ギター、バイオリン、ボーカルのための隙間を用意したりしました。そうやって音のバランスを意識するのはすごく久しぶりだったので、楽しかったですね。

―すごく素人な感想になってしまうんですけど、バイオリンってあんなに高速で弾けるものなんですね。

Ayasa たしかに、速い曲は多いですね。

―デモにはバイオリンも入ってるんですか。

Ayasa 作家さんによってストリングスのアレンジが違って、ストリングスが得意な方のデモには入ってるけど、別の楽器に長けている方だと入っていないパターンもあったりします。でも、私はバリバリ弾くのが好きなので、レコーディングもライブもいつも楽しく弾かせていただいてます。

―帯域的にギターと被るところがあると思うんですけど、そういう場合はどうしてるんですか。

Ayasa 私は(帯域的に)上にいることが多いし、コードをがっつり押さえられる楽器はYukiさんのギターしかいらっしゃらないので、バイオリンが前に出るところはギターに支えていただいていることは常に感じています。

―ギターとバイオリンはどっちが先にレコーディングするんですか。

Yuki お互いのスケジュールによりますね。たとえば、ギターソロとバイオリンソロが絡み合うところをAyasaさんのあとに弾くとき、「じゃあ私はフレーズの最後の2小節ぐらいで合わせにいきますね。」という感じで事前に相談したりします。でも、曲によってまちまちですね。

Ayasa 今回、Yukiさんには宅録で録っていただいたので、Yukiさんが先に録ってる曲があったら、「この曲はどんな感じで弾きましたか?」って聞いて、それに合わせて弾いたり。そういうやり取りができたのが楽しかったです。

―バンドにおけるバイオリンって、上モノとしてのイメージが強いですよね。

Ayasa はい、通常のレコーディングだとギター、ベース、ドラム、鍵盤はすでに出来上がっていて、そこにバイオリンが別で乗っかるということが多いんです。だから、ギターやベースがどう弾くかを想像しながらフレーズを考えていく、という作業はかなり新鮮でした。

なので、最初はどうやってほかの楽器を気にしたらいいのかわからないところもあって、歌メロとの兼ね合いぐらいしか意識してなかったんです。でも、1stと2ndのレコーディングでほかのメンバー同士でいろいろと考えながら録ってるのを見て、自分ももっとほかの楽器を意識してみようと。そう思えるようになったのは本当にここ最近の話で、いちバイオリン弾きとしてEast Of Edenでたくさん学ばせてもらってると思います。

―その結果、自分の音がよりアンサンブルに溶け込んできている。

Ayasa そうですね。たとえば、ギターがこういうソロを弾いてるから自分はこうやろうとか、ここでベースはこう出てくるだろうから自分はちょっと抑えていこうとか、そういうことを考えられるのは面白いですね。

―エゴのぶつかり合いではなく、みんなでつくり上げるという感覚が強いんですね。

MIZUKI たしかに寄り添い系ですよね。「俺が俺が!」みたいな人がいない(笑)。

―そこにあかねさんの歌が乗るという。

湊 でも、レコーディングのときはまだデモ段階で、まだ全員が録り終えてない状態だったので、私はみんなの音を想像しながら歌ったんですよ。きっと、ここでバイオリンが来るだろうな、みたいな(笑)。

―完成したものを聴いてどうでしたか。

湊 めっちゃカッコよくて、私の想像のはるか上をいってたんで、「すごいな!」って。みんなのことを尊敬しました(笑)。

「East Of Edenらしさ」の追求

―歌詞についても聞かせてください。歌詞は作家の方と話し合いながら、そこから生まれたワードを軸に膨らませるみたいな感じでつくったんですか。それとも、作家の方が1から全部書き上げる感じなんですか?

Ayasa お任せの曲もけっこうありますし、あかね氏が作詞をされた曲(「Breaker」)もあります。あとは、楽曲を頼む段階でテーマをお渡しして書いていただいた曲もあったり、本当にそれぞれですね。

―曲タイトルを見ると明確なんですけど、否定形のタイトルや歌詞が多いですよね。自分たちで書いたものではないとはいえ、そういう歌詞がこのバンドには合うと作家陣に思われているのかなと。

湊 たしかに逆境に負けない系が多い。ずっと後ろ指をさされてる、みたいな(笑)。

MIZUKI 馬鹿にすんなよ、みたいなことが書かれてるよね。強い女たち、みたいな。あはは! 泣かないし、諦めない。

―実際、そういう気持ちは強いですか。

MIZUKI うん、そうですね。馬鹿にされてきたこともありますし。あはは!

Ayasa 作家さんはきっと、私たちのアー写とかを見て、そういう世界観を連想されるんでしょうね。確実に「会いたくて震える人たちじゃないよね」みたいな(笑)。

―あはは!

MINA あはははは! ほんと面白い!

湊 たしかにそうね、震えはしないね(笑)。

―やっぱり、こういう歌詞がしっくりきますか。

湊 うん、自分を鼓舞してくれる感じがするし、前向きになれる。で、このバンドをやっててよかったなって思える。

―ああ、前向きになれる歌詞なんですね。では、今作の制作を通じて新たに発見したことや気づいたことはありますか。

MIZUKI 何にでもなれる、どんな歌でも歌える、どんな声も出せる。もっといろんな表現ができるんだろうなあ、と思ったし、もっと曲書きたいなと思いました。

―今回こういう作品ができたのであれば、今後もっと楽曲の幅が広がっていくんだろうなと。

湊 もっといろんな人に書いてもらいたいですね。また違う面が出てきそうだし、幅が広がりそう。

―先ほども軸の話をしましたけど、様々な作家から楽曲提供を受けていながら、なんでバンドの軸がブレないんですかね。それがすごく不思議で。どんな曲が上がってきても、自然とEast Of Edenという場所に集約されていくという。

MIZUKI バイオリンがこれだけ入ってるバンドは少ないから、バイオリンの音にあかねっちの声が合わさることで統一感が出るのかなと私は思います。バイオリンとあかねっちの声がでかい。

―そして、お互いを信頼してるからこそ、自分のやりたいフレーズを入れていける。

MIZUKI そうですね。だからこそ、East Of Edenの音になるんだと思います。

―気が早いですけど、次の作品ではもっといろんな挑戦ができそうですね。

Ayasa 今度はちょっと繊細な女性像を描いてみることがあるかもしれないです。MIZUKI それもよさそうですね。でも、やっぱりみんなの力で太くゴリゴリになっちゃう(笑)。

―歌詞は繊細なのに(笑)。

Ayasa なんかすごい矛盾が生じちゃうね(笑)。でも、今回新体制になって、MINAちゃんがバンドにフィットしてくれたことはすごく大きいと思います。もしかしたら、よくないほうに変わってしまった可能性もあると思うんです。

―たしかに。

Ayasa でも、これまでの香りを汲んでくれつつ、MINAちゃんらしさというか、「私だったらこうしたい」という演奏を曲の箇所箇所に入れてくださって。たとえば、空いてるスペースをベースのおいしいフレーズで埋めてくれたりしたことでEast Of Edenらしさを守れたところがあったので、MINAちゃんが頑張ってくださったのはすごく大きいと思います。

―MINAさんはEast Of Edenらしさをけっこう意識していたんですか?

MINA すごい意識しました。

―具体的に、何を大事にしたんですか?

MINA バンドであることを一番に考えて演奏しました。1番は大人しくして、2番は動いて、みたいな、バンドとしてわかりやすい、カッコいいベースと立ち位置を意識しましたね。その塩梅はまだまだ模索中ではあるんですけど、現時点で自分が思うEast Of Edenに合いそうな感じを、みんなのカッコいいところを出しつつ、支えつつ、みたいなことを意識して弾きました。

MIZUKI うん、たしかにサポートと派手さが程よいバランスだと思った。それもすごい個性だと思うし、今後もそれを活かしていけるんじゃないかなって可能性を感じます。

MINA 嬉しい! まだライブをやっていないので、それを経ることでさらに方向性が定まったり、やれることが増えていくと思うので、すごく楽しみです。

―3月に開催されるツアーで何を得られるかが鍵を握っているわけですね。東名阪を回る「East Of Eden Spring Tour 2025 ~ Seeds Of Hope ~」はどんなツアーになるんでしょう?

Ayasa 1年半活動してきたところに新曲たちが仲間入りするので、ゼロベースからライブを構築することになると思います。それは大変ではあるんですけど、今回のアルバムの曲たちはめちゃくちゃカッコいいですし、お客さんと一緒に楽しめる曲がたくさんあるし、「Darkside Lotus」なんかもライブでうまくできたら、圧巻ものになるはずなんですよ。なので、新しいEast Of Edenのライブの楽しみ方を、みんなで一緒に考えていけたらいいなと思ってます。

1st Album『The First Eden - Seeds Of Hope』

East Of Eden

ワーナーミュージック・ジャパン

発売中/Streaming & Download:

https://eoe.lnk.to/TheFirstEdenLY

1. Shooting Star

2. Breaker

3. Darkside Lotus

4. I don't say goodbye

5. Don't Look Back

6. Unapologetic Freedom

7. Doesn't Matter

8. Noise-Canceling

9. Red Line

10. IKIZAMA

11. YELLOW CARD *通常盤のみ