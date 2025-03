スカパラ谷中敦“デビュー35周年記念アルバム”で実現した渡辺謙とのレコーディングを振り返る「ご本人が『いっちょやってみっか！』と…」

山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」(毎週月曜~木曜13:00~14:55)。3月12日(水)の放送は、東京スカパラダイスオーケストラ(以下:スカパラ)の谷中敦(やなか・あつし)さんが登場! ここでは、本日3月19日(水)リリースのベストアルバム『NO BORDER HITS 2025→2001 ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~』について伺いました。

◆デビュー35年を記念したベスト盤リリース!

れなち:(2024年に)デビュー35周年を迎えられたスカパラさんが、3月19日にベスト盤『NO BORDER HITS 2025→2001 ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~』をリリースされます! いまCD+Blu-ray盤が手元にあるのですが、CD3枚とBlu-ray2枚が入っていてすごいボリュームなんですよ!

谷中:いっぱい入っていますよね。

れなち:さらに、CD3枚にはリマスター版が多数収録されています。

谷中:そうですね。今はストリーミングでも曲を聴けるけど、せっかく新しく出すならリマスターして“音がよみがえりましたよ”としたほうが、手に取ってもらいやすいのかなと思って。

れなち:CDで聴くと、音の重なりとか音圧とかが違うように聴こえますよね。

谷中:そうなんですよ、最近はストリーミングで聴ける音源もCDで買いまくっています(笑)。やっぱり、音がいいです。

れなち:リマスターするために昔の音源も聴いたかと思いますが、聴いてみてどうでしたか?

谷中:その当時の思い出がよみがえりますね。皆さんも(思い出の)曲を聴くと、当時を思い出すような経験があると思うんですけど、“あのときはこんなことがあったな”とか、メンバー間の関係性を思い出しながら聴きました。

れなち:“演奏がうまくなったな”と感じたりしましたか?

谷中:それは感じますよ! ほかのメンバーも「自分の演奏が全然違う!」と言っていました。でも、そう思えているのはとても幸せなことだと思って。だって、もう年齢を重ねてきて平均年齢も58歳ぐらいになりますけど(昔の音源を聴いても)「若い頃は良かった」という感想にならないって、すごくうれしいことだなと思います。

◆驚きの豪華ゲストが参加!

れなち:アルバムのリード曲「Paradise Has No Border feat.NO BORDER ALL STARS」には管楽器奏者10名がゲスト参加されていますが、そのなかには渡辺謙さん(Trumpet & Voice)も! なぜ実現したのですか?

谷中:渡辺謙さんがトランペットを吹かれるのは知っていたので、夢として「ぜひお願いしたい!」と前々から語っていたんです。でも、さすがにお願いするのは悪いんじゃないかとしばらく引っ込めていたんですけど、“35周年のタイミングだから”と思ってスタッフに連絡してもらったらOKをいただけて!

れなち:すごい!!

谷中:みんなもビックリしちゃって(笑)。収録のときもすごく興奮しましたね。今回はポケットトランペットという小さなトランペットを吹かれたんですけど、本当に素晴らしい音色でした。さらに、当日にセリフを言ってもらいたくなっちゃって……。

れなち:レコーディング当日に!?

谷中:当日に(笑)。それで、僕がブースに行って「セリフを言っていただいていいでしょうか」ってお願いして、その場で考えたセリフ案を並べたら、ご本人が「いっちょやってみっか!」と決めてくれて。

れなち:うわぁ、すごい! そのセリフの部分にも(ゲスト参加された)NO BORDER ALL STARSの演奏にも注目ですね!

