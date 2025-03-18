Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の漫画『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』のショートアニメをtvk(テレビ神奈川)にて「柴の日」4月8日から毎週火曜日21時55分より放送する。また、同日から各配信サービスでの配信も行う。

放送時間は、tvk(テレビ神奈川)にて4月8日より毎週火曜日21:55～22:00。全12話。配信サイトはABEMA TV / Amazon Prime Video / アニメ放題 / AnimeFesta / J:COM STREAM / dアニメストア / dアニメストア ニコニコ支店 / dアニメストア for Prime Video / DMM TV / TVer / TELASA / バンダイチャンネル / Hulu / ふらっと動画 / milplus / U-NEXT。配信開始日程・配信期間は配信サービスによって異なる。

『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』は、地球人からかわいいと思われることで発生する"かわいいエネルギー"を集める柴犬型宇宙生物・ちくわと、犬宮伴次郎・まどか夫妻、娘の寧々たちのハートフルコメディ。かわいいライバルに、ちくわは無事に地球侵略できるのか!?

キャストは、「ちくわ」杉田智和、「まどか」風間万裕子、「伴次郎」岩中睦樹、「寧々」引坂理絵、「ゲップラー星人」真木駿一。

ちくわ： 杉田智和

まどか： 風間万裕子

伴次郎： 岩中睦樹

寧々： 引坂理絵

ゲップラー星人： 真木駿一

また、『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』1&2巻 特製BOX&ポストカード付限定版を、東京・渋谷「SHIBUYA TSUTAYA」6階IP書店(東京都渋谷区宇田川町21-6 QFRONT)で発売することが決定した。初の紙のコミックス化を記念し、装飾を施したフェアを実施する。開催期間は4月1日～4月24日。

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