【速報】MLB2025　大谷翔平、鈴木誠也、山本由伸ほか　個人成績・試合結果…

メジャーリーグ（MLB） 日本人選手速報
メジャーリーグの2025年シーズンが開幕。今季もロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手を筆頭に数多くの日本人選手がMLBの舞台でプレー。その活躍から目が離せない。ここでは、各選手のきょうの成績・試合結果をまとめている。
今シーズンのメジャーリーグは
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鈴木誠也（カブス）
【今季成績】
試合
打率
安打
本塁打
打点
盗塁
得点
出塁率
長打率
OPS
吉田正尚（レッドソックス）
【今季成績】
試合
打率
安打
本塁打
打点
盗塁
得点
出塁率
長打率
OPS
ラーズ・ヌートバー（カージナルス）
【今季成績】
試合
打率
安打
本塁打
打点
盗塁
得点
出塁率
長打率
OPS
大谷翔平（ドジャース）
【打撃成績】
【今季成績】
試合
打率
安打
本塁打
打点
盗塁
得点
出塁率
長打率
OPS
前田健太（タイガース）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
菊池雄星（エンゼルス）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
菅野智之（オリオールズ）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
山本由伸（ドジャース）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
佐々木朗希（ドジャース）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
ダルビッシュ有（パドレス）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
松井裕樹（パドレス）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
今永昇太（カブス）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
千賀滉大（メッツ）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
小笠原慎之介（ナショナルズ）
【今季成績】
試合
投球回
勝利
敗北
セーブ
ホールド
奪三振
防御率
WHIP
被打率
【了】