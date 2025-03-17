浅田大翔は昨年のACLEで16歳9カ月21日にしてトップデビューも飾っている [写真]＝Getty Images

　JFA（日本サッカー協会）は17日、AFC U17アジアカップサウジアラビア2025に臨むU－17日本代表のメンバー23名を発表した。

　AFC U17アジアカップサウジアラビア2025は、今年の4月3日から20日にかけて行われる。同大会の上位8チームに入った場合、言い換えるとグループステージ突破を果たした場合は、今年11月に行われる予定のFIFA U-17ワールドカップカタール2025の出場権を獲得できる。

　世界への切符を懸けたU－17世代の挑戦を控え、廣山望監督が同大会に臨むメンバー23名を発表。今シーズンより“飛び級”で横浜F・マリノスのトップチームに昇格し、クラブ史上最年少記録を塗り替えたFW浅田大翔が選出されたほか、MLS（メジャーリーグ・サッカー）・ロサンゼルスFCのアカデミーで研鑽を積むGK村松秀司が、唯一の海外組としてメンバー入りを果たした。残るはJユースで輝きを放つ選手たちを中心に構成されたが、高体連からも市立船橋のDF篠崎健人、流通経済大学付属柏のDFメンディーサイモン友、興国のMF樺山文代志と3名が招集された。

　今年1月に行われた抽選会の結果、U－17日本代表はグループBに入ることが決定。既に大会のスケジュールも発表されている。現地時間4日（※日本時間26時15分／5日の2時15分）に第1節で同UAE（アラブ首長国連邦）代表と、7日（※日本時間24時00分／8日の0時00分）に第2節で同ベトナム代表と、10日（※日本時間24時00分／11日の0時00分）に第3節で同オーストラリア代表と対戦予定だ。

　AFC U17アジアカップサウジアラビア2025に臨むU－17日本代表のメンバー23名は下記の通り。

◆■U－17日本代表

▼GK
1　村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
23　松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）
12　エジケ唯吹ヴィンセントジュニア（サガン鳥栖U－18）

▼DF
21　横井佑弥（ガンバ大阪ユース）
5　篠崎健人（市立船橋）
4　藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
2　藤田明日翔（川崎フロンターレU－18）
17　メンディーサイモン友（流通経済大学付属柏）

▼MF
7　今井宏亮（東京ヴェルディユース）
13　樺山文代志（興国）
15　針生涼太（清水エスパルスユース）
6　野口蓮斗（サンフレッチェ広島ユース）
14　神田泰斗（RB大宮アルディージャU18）
3　田中遥大（FC東京U－18）
19　姫野誠（ジェフユナイテッド千葉U－18）
16　長南開史（柏レイソルU－18）

▼FW
20　瀬口大翔（ヴィッセル神戸U－18）
11　浅田大翔（横浜F・マリノス）
8　小林志紋（サンフレッチェ広島ユース）
9　葛西夢吹（湘南ベルマーレU－18）
18　谷大地（サガン鳥栖U－18）
10　吉田湊海（鹿島アントラーズユース）
22　加茂結斗（柏レイソルU－18）