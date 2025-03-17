JFA（日本サッカー協会）は17日、AFC U17アジアカップサウジアラビア2025に臨むU－17日本代表のメンバー23名を発表した。

AFC U17アジアカップサウジアラビア2025は、今年の4月3日から20日にかけて行われる。同大会の上位8チームに入った場合、言い換えるとグループステージ突破を果たした場合は、今年11月に行われる予定のFIFA U-17ワールドカップカタール2025の出場権を獲得できる。

世界への切符を懸けたU－17世代の挑戦を控え、廣山望監督が同大会に臨むメンバー23名を発表。今シーズンより“飛び級”で横浜F・マリノスのトップチームに昇格し、クラブ史上最年少記録を塗り替えたFW浅田大翔が選出されたほか、MLS（メジャーリーグ・サッカー）・ロサンゼルスFCのアカデミーで研鑽を積むGK村松秀司が、唯一の海外組としてメンバー入りを果たした。残るはJユースで輝きを放つ選手たちを中心に構成されたが、高体連からも市立船橋のDF篠崎健人、流通経済大学付属柏のDFメンディーサイモン友、興国のMF樺山文代志と3名が招集された。

今年1月に行われた抽選会の結果、U－17日本代表はグループBに入ることが決定。既に大会のスケジュールも発表されている。現地時間4日（※日本時間26時15分／5日の2時15分）に第1節で同UAE（アラブ首長国連邦）代表と、7日（※日本時間24時00分／8日の0時00分）に第2節で同ベトナム代表と、10日（※日本時間24時00分／11日の0時00分）に第3節で同オーストラリア代表と対戦予定だ。

AFC U17アジアカップサウジアラビア2025に臨むU－17日本代表のメンバー23名は下記の通り。

◆■U－17日本代表

▼GK

1 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）

23 松浦大翔（アルビレックス新潟U-18）

12 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア（サガン鳥栖U－18）

▼DF

21 横井佑弥（ガンバ大阪ユース）

5 篠崎健人（市立船橋）

4 藤井翔大（横浜F・マリノスユース）

2 藤田明日翔（川崎フロンターレU－18）

17 メンディーサイモン友（流通経済大学付属柏）

▼MF

7 今井宏亮（東京ヴェルディユース）

13 樺山文代志（興国）

15 針生涼太（清水エスパルスユース）

6 野口蓮斗（サンフレッチェ広島ユース）

14 神田泰斗（RB大宮アルディージャU18）

3 田中遥大（FC東京U－18）

19 姫野誠（ジェフユナイテッド千葉U－18）

16 長南開史（柏レイソルU－18）

▼FW

20 瀬口大翔（ヴィッセル神戸U－18）

11 浅田大翔（横浜F・マリノス）

8 小林志紋（サンフレッチェ広島ユース）

9 葛西夢吹（湘南ベルマーレU－18）

18 谷大地（サガン鳥栖U－18）

10 吉田湊海（鹿島アントラーズユース）

22 加茂結斗（柏レイソルU－18）