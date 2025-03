Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 “長野県民代表”として出演した『ケンミンSHOW』に「ありがたいです」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月10日(月)の放送では、読売テレビ・日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW 極 もうすぐ春!ディスカバ大満開SP」について語りました。藤澤:3月13日(木)に読売テレビ・日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW 極 もうすぐ春!ディスカバ大満開SP」に僕、藤澤涼架が長野県民代表として出演します!(※現在は放送終了。TVerでは3月20日(木)20:59まで視聴できます)大森:いやー、おこがましい! 長野県民代表!?藤澤:「おこがましい」(笑)!?「すごいね」とかじゃなくて!?若井:(笑)。大森:おこがましいっ(拍手)!!藤澤:そんな拍手ある(笑)!? いや、でもたしかにありがたいというか……大森:ぜひみなさん、「藤澤が出てるな!」って探してみてください!若井:「もしかしたら出てるんじゃないか?」って(笑)。

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) March 6, 2025番組では他にも、バンド初となる韓国公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」(2月15日、16日開催)について、韓国のJAM’S(※ミセスファンの呼称)から届いたメッセージを紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/