2025明治安田J2リーグ第5節が15日と16日に各地で開催された。
開幕4連勝を飾ったRB大宮アルディージャはサガン鳥栖と対戦し、38分の西澤健太のPK弾が決勝点となり、1－0で鳥栖が勝利。大宮は初黒星を喫した一方、鳥栖は待望の初白星を飾った。
同じく開幕4連勝スタートのジェフユナイテッド千葉は愛媛FCと対戦。8分に窪田稜に先制点を許したが、石川大地の2ゴールや呉屋大翔、カルリーニョス・ジュニオ、横山暁之のゴールで逆転に成功し、5－1で開幕唯一の5連勝を飾った。
一方、開幕4連敗スタートとなった北海道コンサドーレ札幌はブラウブリッツ秋田に3－1で勝利し、初白星を収めている。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■J2第5節
▼3月15日（土）
ブラウブリッツ秋田 1－3 北海道コンサドーレ札幌
ジュビロ磐田 2－1 ヴァンフォーレ甲府
藤枝MYFC 2－0 いわきFC
サガン鳥栖 1－0 RB大宮アルディージャ
V・ファーレン長崎 1－0 徳島ヴォルティス
▼3月16日（日）
ロアッソ熊本 1－3 モンテディオ山形
水戸ホーリーホック 2－2 ベガルタ仙台
ジェフユナイテッド千葉 5－1 愛媛FC
レノファ山口FC 1－1 大分トリニータ
FC今治 0－0 カターレ富山
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 千葉（15／＋11）
2位 大宮（12／＋6）
3位 長崎（11／＋3）
4位 富山（10／＋3）
5位 磐田（9／0）
6位 今治（8／＋3）
7位 仙台（8／＋2）
8位 徳島（8／＋2）
9位 藤枝（8／＋1）
10位 山形（6／＋1）
11位 水戸（6／0）
12位 大分（6／0）
13位 秋田（6／－3）
14位 山口（5／0）
15位 甲府（4／－3）
16位 熊本（4／－4）
17位 鳥栖（4／－4）
18位 いわき（3／－4）
19位 札幌（3／－7）
20位 愛媛（1／－7）
■J2第6節の対戦カード
▼3月23日（日）
13：00 仙台 vs 磐田
13：15 山口 vs 熊本
14：00 山形 vs 徳島
14：00 いわき vs 今治
14：00 大宮 vs 水戸
14：00 甲府 vs 千葉
14：00 愛媛 vs 札幌
14：00 鳥栖 vs 富山
14：00 長崎 vs 秋田
14：00 大分 vs 藤枝