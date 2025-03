Hana Hope、FLASH THE FIRST TAKE初登場で「flowers」披露

Hopeが、YouTubeチャンネル"THE FIRST TAKE"の新プロジェクト"FLASH THE FIRST TAKE"に初登場し、「Fate/Grand Order」のMemorial Movie 2023テーマソングに抜擢されたメジャーデビューシングル「flowers」を披露した。

"FLASH THE FIRST TAKE"は、"THE FIRST TAKE"と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画。今回披露された「flowers」は2023年7月にリリースされたHana Hopeの代表曲の1つで、「Fate/Grand Order」のMemorial Movie 2023テーマソングとして公開されており、メモリアルムービーはYouTubeで再生回数1230万回を超える人気コンテンツとなっている。60秒の一発撮りという緊張感ある空間の中で歌い上げる、パフォーマンスに注目が集まる。

「flowers」も収録され、3月19日にリリースを迎えるアルバム『Between The Stars』は、「flowers」に加えて、「消えるまで」(TVアニメ「はめつのおうこく」オープニングテーマ)、「旅のゆくえ」(TVアニメ『狼と香辛料MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』OPテーマ)、「アカイロ」(TVアニメ「七つの大罪黙示録の四騎士」エンディングテーマ)に加えて、「たゆたう」(「モネ連作の情景」展覧会イメージソング)、cero髙城晶平作詞・作曲の「Rain Or Shine」、シャッポがレコーディングに参加した「サマータイム・ブルース」、作曲をjo0ji、作詞をjo0jiとHana Hopeが共作し、編曲を江﨑文武・jo0jiが手掛けた「フリーバード」などミュージシャンとのとのコラボレーション曲に加えて、Hana Hope自身の作詞・作曲による、ティーンならではの葛藤をしたためたアップナンバー「Growing Pains」、初恋を歌ったラブソング「背中」が新曲として収録された全13曲のボリュームとなっている。

また、同日発売で初めてパッケージ化されるインディーズデビューアルバム『HUES』は、2023年 Music Magazine 年間ベストJポップ/歌謡曲アルバム2位に選出されるなど音楽ライターや音楽マニアからの評価も高い作品で、CD特典として『Road to Debut』と題して、キャリアのスタートとなったYMO結成40周年を記念したトリビュートコンサート〈Yellow Magic Children〉での「CUE」や、早耳のリスナーから注目を集めるきっかけとなったROTH BART BARON「けもののなまえ (feat.HANA)」など、デビューまでの軌跡を綴る貴重な客演曲がボーナス盤として2曲収録される豪華仕様。

さらに、アルバムのリリースを受けて、4⽉20⽇に東京・Shibuya WWWでワンマンライブの開催も決定している。

FLASH THE FIRST TAKE https://youtube.com/shorts/yM-eXwRJGoI

<リリース情報>

Hana Hope

New Digital Single「フリーバード」

2025年3月5日リリース

https://smar.lnk.to/j1kulk

Hana Hope

Major 1st Album『Between The Stars』

2025年3月19日リリース

※初回プレス紙ジャケット仕様

CD予約:https://smar.lnk.to/JwhcIz

配信予約:https://smar.lnk.to/vlPbj6

=収録曲=

1. flowers

2. フリーバード

3. Rain Or Shine

4. サマータイム・ブルース

5. passing forward

6. Growing Pains

7. 消えるまで

8. アカイロ

9. たゆたう

10. 背中

11. leave me blind

12. 旅のゆくえ

13. UnSaid

Hana Hope

インディーズ時代デビューアルバム『HUES』

2025年3月19日リリース

2枚組CD

https://lnk.to/HanaHope_HUES_CD

3300円(税込)

販売元:ユーマ株式会社

=収録曲=

Disc 1 『HUES』

1. HARU (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)

2. 16 – sixteen (Lyrics & Music by Hana Hope Produced by ROTH BART BARON)

3. Weʼve Come So Far (Lyrics & Music by Andrew Clutterbuck James Hatcher Produced by HONNE)

4. Your Song (Lyrics by Yui Mugino Music by 會⽥茂⼀ )

5. きみはもうひとりじゃない (Lyrics by 加藤登紀⼦ Music & Arranged by 江﨑⽂武)

6. Dawn Dancer (Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON)

7. CUE (Lyrics by ⾼橋幸宏 細野晴⾂ Peter Barakan Music by ⾼橋幸宏 細野晴⾂ )

8. the ace (Lyrics by Keisei Loubté Music & Arranged by Maika Loubté)

9. SORA (Lyrics & Music by 三船雅也 Produced by ROTH BART BARON)

10. Sentiment (Lyrics, Music & Arranged by Black Boboi)

11. それでも明⽇は (Lyrics by 柴⽥聡⼦ Music by UTA )

Disc 2 『Road to Debut』

「デビューまでのストーリー」として貴重なコラボ曲をまとめたボーナスディスク

1.Melody- Go-Round / HANA with 銀音堂

(Lyrics by 大貫妙子 / Music by 佐橋佳幸 / Arranged by 佐橋佳幸・飯尾芳史 / Brass Arrangement by 村田陽一)

2.けもののなまえ (feat.HANA) / ROTH BART BARON

(Lyrics & Music by 三船雅也 / Produced by ROTH BART BARON)

3.Hatsukoi (feat. HANA) / am8

(Lyrics, Music & Produced by am8 / Programming : Ludwig 3rd / Additional Programming : Toshishige Matsui / Mixed by madFPU +Crispy Taka2+Kimny)

4.染まるよ/歩く人 feat. Hana Hope (Lyrics by 福岡晃子 / Music by 橋本絵莉子 / Arranged & Mixed by 歩く人 / Mastered by 酒井秀和 / Vocal Recorded at BS&T STUDIO)

5.Haven feat. Hana Hope / AmPm

(Lyrics by Yui Mugino / Music by AmPm/Yui Mugino/T.O.M / Arranged by AmPm/T.O.M)

6.Ballet Mécanique feat. Hana Hope /はらかなこ

(Lyrics by Akiko Yano/not quite literally translated by Peter Barakan / Music by Ryuichi Sakamoto)

7.Instrumental〜CUE (feat. Hana Hope & 高野寛 ) / YMC

Recorded at 『Yellow Magic Children 〜40年後のYMOの遺伝子』, SHINJUKU BUNKA CENTER, 2019.03.14

(Lyrics by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono, Peter Barakan / Music by Yukihiro Takahashi, Haruomi Hosono)

<ライブ情報>

ワンマンライブ

Between The Stars

2025年4⽉20⽇(⽇)Shibuya WWW

OPEN 17:00 / START 18:00

HP https://lit.link/hanahope