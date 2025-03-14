ロサンゼルスドジャース　2025年開幕ロースター選手一覧｜大谷翔平・山本…

ロサンゼルス・ドジャース 最新情報
今シーズンのメジャーリーグは
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大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手を擁するロサンゼルス・ドジャースは3月18日、東京ドームで開催される「MLB東京シリーズ」で2025年シーズンの開幕を迎える。ドジャースは、昨オフに超大型補強を敢行。今季は世界一連覇を目指すシーズンとなる。ここでは、ドジャースの開幕ロースター一覧を紹介したい。
先発投手
タイラー・グラスノー
佐々木朗希
ブレイク・スネル
山本由伸
救援投手
アンソニー・バンダ
ベン・カスパリアス
ジャック・ドライヤー
ニック・フラッソ
ルイス・ガルシア
ランドン・ナック
マット・サウアー
タナー・スコット
ブレイク・トレイネン
アレックス・ベシア
ジャスティン・ロブレスキー
カービー・イェーツ
捕手
オースティン・バーンズ
ハンター・フェデュシア
ウィル・スミス
二刀流
大谷翔平
内野手
フレディ・フリーマン
マックス・マンシー
ミゲル・ロハス
ムーキー・ベッツ
キケ・ヘルナンデス
外野手
マイケル・コンフォート
テオスカー・ヘルナンデス
ジェームズ・アウトマン
アンディ・パヘス
トミー・エドマン
クリス・テイラー
【了】