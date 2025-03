ONE OK ROCK、16都市巡るアリーナ規模のヨーロッパツアー決定

ONE OK ROCKが、10月から16都市を巡る過去最大規模のヨーロッパツアー「ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025」の開催を発表した。

2月21日にリリースしたニューアルバム『DETOX』を引っ提げ、4月からはメキシコのフェスを含む南米ツアー、5月からは15都市を巡る北米ツアー、8月からはスタジアムとドームを織り交ぜた日本ツアーが発表されており、ヨーロッパツアーはアリーナ規模にて、スペシャルゲストにPaleduskを迎えたツアーとなっている。

<ライブ情報>

ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025

10/6 Madrid, ES - Palacio Vistalegre

10/8 Nantes, FR - Zenith

10/10 Paris, FR - Accor Arena

10/11 Strasbourg, FR - Zenith

10/13 Manchester, UK - AO Arena

10/15 London, UK - The O2

10/16 Cardiff, UK - Utilita Arena

10/18 Brussels, BE - Forest National

10/20 Amsterdam, NL - AFAS Live

10/21 Cologne, DE - Lanxess Arena

10/23 Hamburg, DE - Barclays Arena

10/24 Berlin, DE - Max-Schmeling-Halle

10/25 Munich, DE - Zenith

10/27 Warsaw, PL - COS Torwar

10/29 Prague, CZ - Forum Karlin

10/30 Budapest, HU - Budapest Arena

チケット詳細:https://laylo.com/oneokrock/m/detoxeuro

<リリース情報>

ONE OK ROCK

New Album『DETOX』

2025年2月21日発売

CD購入はこちら https://bio.to/ONEOKROCK

ストリーミングはこちら https://oor.lnk.to/DTXAW