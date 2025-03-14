FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは3月14日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「最強！ゲーマー応援セール」を開始した。3月21日15時まで。

これが最新最強か？ Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5090を載せたゲーミングPCも

「最強！」と銘打った期間限定のゲーマー応援セール。セール対象モデルの目玉は、AMDが解禁したばかりのRyzen 9 9950X3DとRyzen 9 9900X3Dを搭載したゲーミングPCだ。これに人気のGPUを組み合わせたモデルを中心に、幅広いPCをセールしている。ほか、購入特典として「モンスターハンターワイルズ（Steam版）」がもらえるキャンペーンモデルも展開中。

あわせて、メモリやSSDなどの購入時カスタマイズをお得に適用できる「アップグレード応援キャンペーン」も同時開催している。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS305/NTK」 セール価格849,800円(税込)

・AMD Ryzen 9 9950X3D プロセッサー

・水冷CPUクーラー (MAG CORELIQUID I360)

・【MSI製】AMD B650マザーボード ・64GB (32GB x2) DDR5 メモリ

・1st SSD：1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron)

・2nd SSD：1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron)

・NVIDIA GeForce RTX 5090

・1500W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGKB550/WS314/NTK」 セール価格204,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・【ASrock製】AMD B550マザーボード ・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 7800 XT

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

※「モンスターハンターワイルズ」がもらえるキャンペーン対象

モデル名「FRGAMB860/WS314/NTK」 セール価格344,800円(税込)

・Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265F

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・【ASUS製】Intel B860マザーボード ・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。