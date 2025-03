チャンピオンズリーグ(CL)はラウンド16までの全日程が終了し、準々決勝に進出する8チームが出揃った。

今シーズンから大会フォーマットが大幅に変更されたCLは、リーグフェーズを8位以内で終えたリヴァプールやバルセロナ、アーセナル、インテルらがベスト16へ直接進出。9位から24位に入ったチームは残り8枠をかけたプレーオフへ回り、レアル・マドリードやバイエルン、パリ・サンジェルマン(PSG)がラウンド16への切符を手に。一方で、マンチェスター・シティやユヴェントス、ミランらが大会から姿を消した。

ラウンド16は現地時間4日、5日、11日、12日の合計4日間に渡って行われ、準々決勝に進出するチームが確定。PSGが優勝候補筆頭との呼び声高かったリヴァプールをPK戦の末に撃破し、レアル・マドリードは“宿敵”アトレティコ・マドリードとの死闘を制してベスト8入り。バイエルンはレヴァークーゼンとの同国対決に2戦合計5-0と完勝した。そのほか、ドルトムントはリールを接戦の末に下し、バルセロナ、アーセナル、インテル、アストン・ヴィラは危なげない勝ち上がりを見せた。

準々決勝を来月に控える中、データサイト『Opta』はベスト8に進出したチームそれぞれの優勝確率をスーパーコンピュータで算出。「20.4%」でトップに立ったのは、今シーズンより指揮を執るハンジ・フリック監督の下で爆発的な攻撃力を見せているバルセロナだ。2位にはリーグフェーズやプレーオフを経て完成度の高いチームに変貌を遂げたPSGが「19.3%」で入り、3位以下はアーセナル、インテル、レアル・マドリードと続いている。

また、それぞれのチームのベスト4進出確率も明らかに。バルセロナvsドルトムントはバルセロナの突破確率が「80%」、PSGvsアストン・ヴィラはPSGの突破確率が「72.2%」となっており、現時点ではかなり有利と見られている。一方で、アーセナルvsレアル・マドリード、インテルvsバイエルンの2試合については突破確率が拮抗しているが、現時点ではアーセナルとインテルがやや有利となっているようだ。

果たして準々決勝ではどのような戦いが繰り広げられるのだろうか。欧州ナンバーワンクラブを決する最高峰の舞台から今後も目が離せない。優勝確率とベスト4進出確率は以下の通り。

◼︎優勝確率

1位 20.4% バルセロナ(スペイン)

2位 19.3% パリ・サンジェルマン(フランス)

3位 16.8% アーセナル(イングランド)

4位 16.4% インテル(イタリア)

5位 13.6% レアル・マドリード(スペイン)

6位 9.7% バイエルン(ドイツ)

7位 2.8% アストン・ヴィラ(イングランド)

8位 1% ドルトムント(ドイツ)

◼︎ベスト4進出確率

アーセナル 52.8% vs 47.2% レアル・マドリード

パリ・サンジェルマン 72.2% vs 27.8% アストン・ヴィラ

バルセロナ 80% vs 20% ドルトムント

インテル 57.3% vs 42.7% バイエルン