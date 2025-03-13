メジャーリーグ（MLB） 最新情報
今シーズンのメジャーリーグは
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第27位：アンソニー・バンダ
・年俸：100万ドル（約1億5000万円）
・ポジション：投手
・投打：左投左打
・身長／体重：188㎝／100㎏
・生年月日：1993年8月10日
第26位：大谷翔平
・年俸：200万ドル（約3億円）
・ポジション：投手・指名打者
・投打：右投左打
・身長／体重：196㎝／100㎏
・生年月日：1989年9月12日
第25位：ダスティン・メイ
・年俸：213万5000ドル(約3億2000万円)
・ポジション：投手
・投打：右投右打
・身長／体重：198㎝／82㎏
・生年月日：1997年9月6日
第24位：アレックス・ベシア
・年俸：225万ドル(約3億3700万円)
・ポジション：投手
・投打：左投左打
・身長／体重：185㎝／95㎏
・生年月日：1996年4月11日
第23位：ブラスダー・グラテロル
・年俸：280万ドル（約4億2000万円）
・ポジション：投手
・投打：右投右打
・身長／体重：185㎝／120㎏
・生年月日：1998年8月26日
第22位：キム・へソン
・年俸：283万3333ドル（約4億2500万円）
・ポジション：内野手
・投打：右投左打
・身長／体重：179㎝／78㎏
・生年月日：1999年1月27日
第21位：オースティン・バーンズ
・年俸：350万ドル（約5億2500万円）
・ポジション：捕手
・投打：右投右打
・身長／体重：178㎝／85㎏
・生年月日：1989年12月28日
第20位：ミゲル・ロハス
・年俸：500万ドル（約7億5000万円）
・ポジション：内野手
・投打：右投右打
・身長／体重：183㎝／85㎏
・生年月日：1989年2月24日
第19位：マイケル・コペック
・年俸：520万ドル（約7億8000万円）
・ポジション：投手
・投打：右投右打
・身長／体重：191㎝／100㎏
・生年月日：1996年4月30日
第18位：トニー・ゴンソリン
・年俸：540万ドル（約8億1000万円）
・ポジション：投手
・投打：右投右打
・身長／体重：191㎝／93㎏
・生年月日：1994年5月14日
第17位：エバン・フィリップス
・年俸：610万ドル（約9億1500万円）
・ポジション：投手
・投打：右投右打
・身長／体重：188㎝／98㎏
・生年月日：1994年9月11日
第16位：エンリケ・ヘルナンデス
・年俸：650万ドル（約9億7500万円）
・ポジション：内野手
・投打：右投右打
・身長／体重：180㎝／88㎏
・生年月日：1991年8月24日
第15位：クレイトン・カーショウ
・年俸：750万ドル（約11億2500万円）
・ポジション：投手
・投打：左投左打
・身長／体重：193㎝／102㎏
・生年月日：1988年3月19日
第14位：トミー・エドマン
・年俸：840万ドル（約12億6000万円）
・ポジション：内野手・外野手
・投打：右投両打
・身長／体重：178㎝／88㎏
・生年月日：1995年5月9日
第13位：ブレイク・トレイネン
・年俸：850万ドル（約12億7500万円）
・ポジション：投手
・投打：右投右打
・身長／体重：196㎝／102㎏
・生年月日：1988年6月30日
第12位：ウィル・スミス
・年俸：1290万ドル（約19億3500万円）
・ポジション：捕手
・投打：右投右打
・身長／体重：178㎝／88㎏
・生年月日：1995年3月28日
第11位：クリス・テイラー
・年俸：1300万ドル（約19億5000万円）
・ポジション：内野手・外野手
・投打：右投右打
・身長／体重：185㎝／89㎏
・生年月日：1990年8月29日
第10位：カービー・イェーツ
・年俸：1300万ドル（約19億5000万円）
・ポジション：投手
・投打：右投左打
・身長／体重：178㎝／93㎏
・生年月日：1987年3月25日
第9位：山本由伸
・年俸：1416万6666ドル（約21億2500万円）
・ポジション：投手
・投打：右投右打
・身長／体重：178㎝／80㎏
・生年月日：1998年8月17日
第8位：マックス・マンシー
・年俸：1450万ドル（約21億7500万円）
・ポジション：内野手
・投打：右投左打
・身長／体重：183㎝／98㎏
・生年月日：1990年8月25日
第7位：タナー・スコット
・年俸：1600万ドル（約24億円）
・ポジション：投手
・投打：左投左打
・身長／体重：183㎝／107㎏
・生年月日：1994年7月22日
第6位：マイケル・コンフォート
・年俸：1700万ドル（約25億5000万円）
・ポジション：外野手
・投打：右投左打
・身長／体重：185㎝／95㎏
・生年月日：1993年3月1日
第5位：テオスカー・ヘルナンデス
・年俸：2200万ドル（約33億円）
・ポジション：外野手
・投打：右投右打
・身長／体重：188㎝／98㎏
・生年月日：1992年10月15日
第4位：フレディ・フリーマン
・年俸：2700万ドル（約40億500万円）
・ポジション：内野手
・投打：右投左打
・身長／体重：196㎝／100㎏
・生年月日：1989年9月12日
第3位：ムーキー・ベッツ
・年俸：3000万ドル（約45億円）
・ポジション：内野手
・投打：右投右打
・身長／体重：175㎝／82㎏
・生年月日：1992年10月7日
2位：タイラー・グラスノー
・年俸：3250万ドル（約48億7500万円）
・ポジション：投手
・投打：右投左打
・身長／体重：203㎝／102㎏
・生年月日：1993年8月23日
第1位：ブレイク・スネル
・年俸：3640万ドル（約54億6000万円）
・ポジション：投手
・投打：左投左打
・身長／体重：193㎝／102㎏
・生年月日：1992年12月4日
【了】