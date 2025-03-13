メジャーリーグ（MLB）　最新情報

 

今シーズンのメジャーリーグは

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第27位：アンソニー・バンダ

・年俸：100万ドル（約1億5000万円）

・ポジション：投手

・投打：左投左打

・身長／体重：188㎝／100㎏

・生年月日：1993年8月10日

 

 

第26位：大谷翔平

・年俸：200万ドル（約3億円）

・ポジション：投手・指名打者

・投打：右投左打

・身長／体重：196㎝／100㎏

・生年月日：1989年9月12日

第25位：ダスティン・メイ

・年俸：213万5000ドル(約3億2000万円)

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：198㎝／82㎏

・生年月日：1997年9月6日

第24位：アレックス・ベシア

・年俸：225万ドル(約3億3700万円)

・ポジション：投手

・投打：左投左打

・身長／体重：185㎝／95㎏

・生年月日：1996年4月11日

 

 

第23位：ブラスダー・グラテロル

・年俸：280万ドル（約4億2000万円）

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：185㎝／120㎏

・生年月日：1998年8月26日

第22位：キム・へソン

・年俸：283万3333ドル（約4億2500万円）

・ポジション：内野手

・投打：右投左打

・身長／体重：179㎝／78㎏

・生年月日：1999年1月27日

第21位：オースティン・バーンズ

・年俸：350万ドル（約5億2500万円）

・ポジション：捕手

・投打：右投右打

・身長／体重：178㎝／85㎏

・生年月日：1989年12月28日

 

 

第20位：ミゲル・ロハス

・年俸：500万ドル（約7億5000万円）

・ポジション：内野手

・投打：右投右打

・身長／体重：183㎝／85㎏

・生年月日：1989年2月24日

第19位：マイケル・コペック

・年俸：520万ドル（約7億8000万円）

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：191㎝／100㎏

・生年月日：1996年4月30日

第18位：トニー・ゴンソリン

・年俸：540万ドル（約8億1000万円）

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：191㎝／93㎏

・生年月日：1994年5月14日

 

 

第17位：エバン・フィリップス

・年俸：610万ドル（約9億1500万円）

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：188㎝／98㎏

・生年月日：1994年9月11日

第16位：エンリケ・ヘルナンデス

・年俸：650万ドル（約9億7500万円）

・ポジション：内野手

・投打：右投右打

・身長／体重：180㎝／88㎏

・生年月日：1991年8月24日

第15位：クレイトン・カーショウ

・年俸：750万ドル（約11億2500万円）

・ポジション：投手

・投打：左投左打

・身長／体重：193㎝／102㎏

・生年月日：1988年3月19日

 

 

第14位：トミー・エドマン

・年俸：840万ドル（約12億6000万円）

・ポジション：内野手・外野手

・投打：右投両打

・身長／体重：178㎝／88㎏

・生年月日：1995年5月9日

第13位：ブレイク・トレイネン

・年俸：850万ドル（約12億7500万円）

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：196㎝／102㎏

・生年月日：1988年6月30日

第12位：ウィル・スミス

・年俸：1290万ドル（約19億3500万円）

・ポジション：捕手

・投打：右投右打

・身長／体重：178㎝／88㎏

・生年月日：1995年3月28日

 

 

第11位：クリス・テイラー

・年俸：1300万ドル（約19億5000万円）

・ポジション：内野手・外野手

・投打：右投右打

・身長／体重：185㎝／89㎏

・生年月日：1990年8月29日

第10位：カービー・イェーツ

・年俸：1300万ドル（約19億5000万円）

・ポジション：投手

・投打：右投左打

・身長／体重：178㎝／93㎏

・生年月日：1987年3月25日

第9位：山本由伸

・年俸：1416万6666ドル（約21億2500万円）

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：178㎝／80㎏

・生年月日：1998年8月17日

 

 

第8位：マックス・マンシー

・年俸：1450万ドル（約21億7500万円）

・ポジション：内野手

・投打：右投左打

・身長／体重：183㎝／98㎏

・生年月日：1990年8月25日

第7位：タナー・スコット

・年俸：1600万ドル（約24億円）

・ポジション：投手

・投打：左投左打

・身長／体重：183㎝／107㎏

・生年月日：1994年7月22日

第6位：マイケル・コンフォート

・年俸：1700万ドル（約25億5000万円）

・ポジション：外野手

・投打：右投左打

・身長／体重：185㎝／95㎏

・生年月日：1993年3月1日

 

 

第5位：テオスカー・ヘルナンデス

・年俸：2200万ドル（約33億円）

・ポジション：外野手

・投打：右投右打

・身長／体重：188㎝／98㎏

・生年月日：1992年10月15日

第4位：フレディ・フリーマン

・年俸：2700万ドル（約40億500万円）

・ポジション：内野手

・投打：右投左打

・身長／体重：196㎝／100㎏

・生年月日：1989年9月12日

第3位：ムーキー・ベッツ

・年俸：3000万ドル（約45億円）

・ポジション：内野手

・投打：右投右打

・身長／体重：175㎝／82㎏

・生年月日：1992年10月7日

 

 

2位：タイラー・グラスノー

・年俸：3250万ドル（約48億7500万円）

・ポジション：投手

・投打：右投左打

・身長／体重：203㎝／102㎏

・生年月日：1993年8月23日

第1位：ブレイク・スネル

・年俸：3640万ドル（約54億6000万円）

・ポジション：投手

・投打：左投左打

・身長／体重：193㎝／102㎏

・生年月日：1992年12月4日

 

 

 

【了】