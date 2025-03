乃木坂46賀喜遥香「『3月9日』を合唱で歌うって難しかったんじゃない!?」リスナーから届いた“思い出の合唱曲”を紹介

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。3月6日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた“合唱コンクールの思い出”を紹介しました。賀喜:少し前の授業になるんですけど、合唱コンクールにまつわるメッセージを紹介して、その流れで「今の学生さんは、合唱コンクールで何を歌っているのかな?」というお話をしたら、生徒のみんなから「自分たちのクラスは、この曲を歌いました!」っていう報告がいくつか届きました、ありがとうございます!ということで、今回は生徒のみんなが歌った思い出の合唱曲について、送ってくれたメッセージと楽曲を紹介していきたいと思います。<リスナーからのメッセージ>「私が一番心に残っている合唱コンクールは、中学3年生のときに歌った『いつまでも』という曲です。中1の頃から先輩がこの曲を歌っているのを見て“かっこいいな!”と思っていたので、歌えると決まったときはうれしかったのを覚えています」(滋賀県 22歳)賀喜:めっちゃ分かります! 私のところでは中1、中2、中3って順番に歌っていくんですけど、中1のときは、自分たちが一生懸命歌った後、中3の先輩たちがバッと出てきて、体育館に美声を轟かせる姿がかっこよくて! そのときに先輩が歌っていた曲を“私も歌いたい!”って思っていました。“憧れ”じゃないけど、歌いたいと思った曲を(合唱コンクールで)歌えて良かったね~。――ここで「いつまでも」をオンエア♪賀喜:素敵な歌! これは歌いたくなるね、かっこいいもん。私の好きなところは2番の“あなたと(あなたと)歩いた丘を(丘を)~♪”って、違うパートの人たちが追いかけ合って歌うところ、これが大好きなんです! 合唱ならではじゃないですか? 1人だったらできないし、この曲にも何回かあって、そこが特に好きでした。合唱曲って聴くと癒やされるし、私は歌っていないはずなんですけど、歌った記憶が蘇ってくるような不思議な感覚になっちゃいました(笑)。ありがとうございます。<リスナーからのメッセージ>「僕は中学3年生のときにレミオロメンさんの『3月9日』を歌いました! 最初は練習もまともに進まなくてピアノ伴奏の子が泣いてしまったり、指揮者をしていた親友を怒らせてしまったり、決して真っすぐな道のりではありませんでしたが、本番では金賞を取ることができました! でも僕は、金賞を取ったことよりも、本番で歌い終えた瞬間に指揮者の親友が、僕たちだけに見えるように口パクで『ありがとう』と言ってくれたことが何よりもうれしかったです。こんなの泣いちゃいますよね(笑)」(千葉県 23歳)賀喜:素敵! いい思い出すぎるよ。しかも、曲が「3月9日」なんて。私もこの曲は知っていますし、合唱コンクールで歌っていないですが、卒業式で流れていたので(学生時代の)思い出の曲ではあります。――ここで、合唱バージョンの「3月9日」をオンエア♪賀喜:いやぁ(拍手)。つい拍手したくなっちゃう……改めていい曲だなと思いました。でも、この曲を合唱で歌うってだいぶ難しかったんじゃないですかね!? 文字数も多いし、譜割りも難しめだなって思うし、そんな曲でいろいろあったなか金賞を獲れたというのは本当にすごいなって思いました! これも、みんなの頑張りと絆があったからですね。合唱コンクールっていいなぁ~! なんか……できないかな(笑)? 私が指揮者をやるから、みんなで歌ってよ(笑)。また合唱コンクールをやりたくなっちゃいました。そっか、卒業シーズンですもんね。もう卒業しちゃった子もいるのかな? (卒業式で)「3月9日」を歌った子もいるのかな? 私は、この曲を聴くと卒業式を思い出しちゃうぐらい思い出の曲です。みんなの合唱曲が聴けて楽しかった! またいつか合唱曲の授業をやらせてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/