Mrs. GREEN APPLE大森元貴「うれしかったし、なんか照れた！」初の韓国公演を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月10日(月)の放送では、バンド初となる韓国公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を振り返り(2月15日、16日開催)、韓国のJAM'S(※ミセスファンの呼称)から届いたメッセージを紹介しました。私は韓国に住んでいる韓国人JAM'Sです! 翻訳機を使っているのでぎこちないかもしれません。韓国人のJAM'Sたちが日本語で歌を一緒に歌い、ミセス先生は韓国語でコメントをする姿を見て、国籍は違っても私たちの心はつながっているという感じを受けました! そして、普段聴いたときは、ただただウキウキしていた歌が、ライブで聴くと何となく心臓がジーンとするような気がしました。来韓のお知らせが出た日からライブが終わった瞬間まで、世界で一番幸せな夢を見たようです。この幸せな思い出1つが人生を生きていく原動力になるでしょう。同じように、ライブでファンがくれるエネルギーがミセス先生にとって、ずっとやりたい音楽ができる原動力になってほしいです!最後に、今回のライブで韓国のJAM'Sが秘密裏に用意したサプライズスローガンイベント、ご覧になりましたか!?(20歳)大森:いやー、うれしいね!若井:うれしい!!大森:「スローガンを用意しました」ということですけど……あれ、びっくりだったね! なかなか我々は日本でああいうことは経験したことがなかったですよね。藤澤:ですね!大森:海外とかはよくあるみたいだけど。歌詞をもじったりとかして掲げてくれたりとか。うれしかったし、なんか照れた!「テレッ……」ってなった! ふふっ! って。若井:りょうちゃんはどうだった? うれしかった?藤澤:めちゃくちゃうれしかった! 演奏しながら真剣に読んでたもん! メッセージがうれしくて。若井:うれしかったね~。大森:また韓国に行けるように頑張ります!