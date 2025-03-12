【放送予定】MLB東京シリーズプレシーズンゲーム　ドジャース対巨人　カブ…

メジャーリーグ開幕戦 ドジャースVSカブス 最新情報
2025年のメジャーリーグが、3月18日、19日に東京で行われる『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』で開幕する。このシリーズに先駆け、ロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブスがNPBの読売ジャイアンツ、阪神タイガースと練習試合を行う。ここでは、MLB開幕戦の放送予定をまとめた。
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シカゴ・カブス 対 阪神タイガース
テレビ放送
地上波
日本テレビ系列（11:55〜）
ネット配信
Amazon Prime Video（11:30～）
ロサンゼルス・ドジャース 対 読売ジャイアンツ
テレビ放送
地上波
日本テレビ系列（19:00〜）
ネット配信
Amazon Prime Video（18:30～）
ロサンゼルス・ドジャース 対 阪神タイガース
テレビ放送
地上波
日本テレビ系列（11:45〜）
ネット配信
Amazon Prime Video（11:30～）
シカゴ・カブス 対 読売ジャイアンツ
テレビ放送
地上波
日本テレビ系列（19:00〜）
ネット配信
Amazon Prime Video（18:30～）
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