【放送予定】MLB東京シリーズプレシーズンゲーム　ドジャース対巨人　カブ…

メジャーリーグ開幕戦　ドジャースVSカブス　最新情報

　2025年のメジャーリーグが、3月18日、19日に東京で行われる『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』で開幕する。このシリーズに先駆け、ロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブスがNPBの読売ジャイアンツ、阪神タイガースと練習試合を行う。ここでは、MLB開幕戦の放送予定をまとめた。

 

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シカゴ・カブス 対 阪神タイガース

テレビ放送

地上波

日本テレビ系列（11:55〜）

 

ネット配信

Amazon Prime Video（11:30～）

 

 

ロサンゼルス・ドジャース 対 読売ジャイアンツ

テレビ放送

地上波

日本テレビ系列（19:00〜）

 

ネット配信

Amazon Prime Video（18:30～）

ロサンゼルス・ドジャース 対 阪神タイガース

テレビ放送

地上波

日本テレビ系列（11:45〜）

 

ネット配信

Amazon Prime Video（11:30～）

 

 

シカゴ・カブス 対 読売ジャイアンツ

テレビ放送

地上波

日本テレビ系列（19:00〜）

 

ネット配信

Amazon Prime Video（18:30～）

 

【了】