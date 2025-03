Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「韓国公演に向けて本当に勉強してきたから…」韓国語で韓国のファンとコミュニケーションをとれて感無量

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月10日(月)の放送では、バンド初となる韓国公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を振り返り、韓国のJAM’S(※ミセスファンの呼称)から届いたメッセージを紹介しました。大森:今夜の授業は、2月15日と16日に韓国でおこなった僕たちのライブ「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」について! ライブに参加した生徒(リスナー)のみんなから感想が届いている……ということは、韓国JAM’Sも多いのかな?若井:ということですよね! ということで、読んでいきましょう~!韓国JAM'Sです。先日の韓国ライブに両日とも参加することができました。ライブではたくさんの曲を歌っていただいたのに、あっという間に終わってしまったように感じました。「もしかしてこれは夢だったのではないか」と思うほど、最高に幸せな時間でした。特に2日目の「ケセラセラ」が大好きで、何度も(動画を)観返しています。そこで質問です! 今回の韓国ライブで印象に残ったことや面白いエピソードはありましたか? 10周年という記念すべき年に韓国まで来てくださり、本当にありがとうございました!(31歳)大森:いやいや、こちらこそありがとうございます! うれしいですね!若井:うれしい!藤澤:“2日目の「ケセラセラ」”って、なんかいいっすね!大森:その日にしかないものがあるもんね。ありがとうございます!「印象に残ったことや面白いエピソードはありましたか?」とのことですけども。どうですか? 若井さん。若井:なんだろうねぇ。なんと言っても、初の韓国でのライブだったので、韓国JAM’Sたちの熱気が僕は印象的でしたね!大森:すごかったね!若井:めちゃくちゃ歌ってくれたし!大森:声が出てたね。若井:うん。あれはすごく印象に残ってますね。藤澤:ね! で、若井さんめちゃくちゃ(韓国語を)喋ってたね!大森:喋ってた! なんかもう喋れすぎちゃって、海外の人が来てちょっとカタコトで喋っていてかわいい! みたいなのとかの次元じゃなくなってきた気がしてすごかった。感謝だよね! あらためてりょうちゃんと話したよね。「あいつすごいね!」って話をしたよね。藤澤:うん!大森:でも喋れすぎて、ただの現地通訳みたいになっていたというか(笑)。若井・藤澤:(笑)。大森:そのくらい信頼度があったね!藤澤:僕と元貴がちょっとついていけてない瞬間あったもんね(笑)。若井:喋れてました?大森・藤澤:喋れてた!若井:このときに向けて本当に勉強してきたから、韓国のJAM’Sともコミュニケーションを取りたいと思って勉強してきて、それがひとつ形になったっていう。うれしいですよ。感無量です!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/