D.A.N.が2年半の休止を経て再始動、日比谷野音で初単独公演開催決定

D.A.N.が2年半の休止を経て再始動することを発表した。

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櫻木大悟（Gt, Vo, Syn）、市川仁也（Ba）、川上輝（Dr）によるD.A.N.。復帰と共に今年デビュー10周年を記念し、8月3日に日比谷野音で初となる単独公演を開催する。

チケット先行受付は本日よりスタートしている。

＜ライブ情報＞

10th Anniversary Special

”Microsound”

2025年8月3日（日）日比谷野外大音楽堂

- HIBIYA OPEN-AIR CONCERT HALL -

ACT

D.A.N.

OPEN 17:00 / START 18:00

※雨天決行/荒天中止

＜料金＞

・通常 ¥6,500円（税込・全席指定）

・Under22 ¥5,500（税込・全席指定）

※Under22は入場時身分証定時必須

＜オフィシャル1次先行受付＞

2025年3月12日（水）20:00 ～ 3月24日（月）23:59

先行URL : https://w.pia.jp/t/dan-t/

＜チケット販売について＞

・枚数制限:1人4枚まで

・未就学児童は保護者同伴で入場無料。但し、席が必要な場合は要チケット。

・小学生は保護者同伴の上、要チケット。

＜主催＞ HOT STUFF PROMOTION

＜企画・制作＞ BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.

＜問い合わせ＞ HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077

official http://d-a-n-music.com/