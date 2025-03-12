中日は12日、球団公認チケットリセールサービスを3月14日(金)より開始することになったと発表した。
「ドラゴンズ公認リセール」は株式会社Tixplusの「チケプラTrade」を利用。リセール対象はシーズンシートチケット（一部席種を除く）で、取引価格は試合日に応じた価格カテゴリの一般価格となる。（ダイナミックプライシングの試合はスタンダード価格）
なお、出品・購入にはPlus Member ID登録（無料）が必要となる。
▼ 「ドラゴンズ公認リセール」サービス概要
【サービス開始日】
2025年3月14日（金）12時
【リセール期間】
出品・購入申込み開始は試合日のカード初戦１か月前の12時。 終了は試合5日前の18時まで。
【出品・購入条件】
出品・購入はPlus Member IDのアカウントが必要です。(Plus Member IDとは株式会社Tixplusが運営する「チケプラTrade」のアカウント、登録無料)
【出品できるチケット】
シーズンシートチケット
㈱ナゴヤドームが販売するシーズンシートは対象外
【リセール価格】
試合日の価格カテゴリの一般価格（価格カテゴリ「ダイナミックプライシング」の出品価格カテゴリは「スタンダード」になります）
【手数料（税込）】
出品者：チケット価格の10％／枚（最低手数料550円）、振込手数料330円／件
購入者：チケット価格の10％／枚（最低手数料330円）、発券手数料220円／枚