乃木坂46井上和「私と同じ名前ですよ!?」リスナーから届いた“珍しい名前”クイズに挑戦！

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。3月5日(水)の放送では、リスナーから届いた“名前クイズ”に和先生が答える「あなたのお名前…なん・なん・なに~!!??」に挑戦しました。井上:今回は久しぶりにこの授業を開催します!井上:珍しい名前や名字を持つ生徒の皆さんから届いた「私の名前は漢字で○○と書きますが、何と読むかわかりますか?」というメッセージをもとに「乃木坂LOCKS!」の職員(スタッフ)さんがクイズ形式にして問題を作成、それに私が答えていくというものです。今回が4回目で、これまで9名の名前当てに挑戦しましたが、1勝8敗という結果になっております(苦笑)。まだ1回しか当ててあげられていないということで、そろそろ(勝数を)増やしていきたいですね! 早速挑戦していきたいと思います!井上:虹に子でしょ? でも……虹彩(こうさい)って言うじゃないですか? だから“こう”って名前でよくありそうだから、答えは“こうし”じゃないかと思うんですけど、どうでしょう? これは自信があります!――ブブッ(不正解)井上:ウソ!? 違うんですか? なんて読むの!?<リスナーからのメッセージ>「私の名前は虹の子と書いて『にこ』と読みます。私は小学6年生ですが、今まで初見で読まれたことは一度もありません。『にじこ』とか『にじ』と間違えられます」井上:たしかに! 言われてみればそうだね。ちょっと自信あったんだけどなぁ(笑)。でも、もう覚えました。これからは読めます!井上:……本当に全然わからない(苦笑)。そのままだと“ゆいしょう”? でもさっきのにこちゃんがあるから……ゆいと? あれ、そのままじゃない? そこまで難しくないのかな? 答えは“ゆいと”!――ブブッ(不正解)井上:そうだよね。想像だけど、これから読むメッセージに「よく“ゆいと”と間違えられます」って書いてある気がする。<リスナーからのメッセージ>「読み方は『いっと』です!」井上:今パッて紙を開いたら(予想と違って)淡白だった(笑)。“と”は合っていたんだ! “い”は“唯(ゆい)”から取ったってことなのかな……あっ、なるほど!(職員さんから)唯の読み方は「ゆい・い・ただ」があるそうです。知らなかった~。今度、漢検やろうかな? このあいだ(小川)彩とそんな話をしていたんですよ。「私、漢字が弱いんだよね」って言ったら、彩が横で「彩、漢字得意だけど?」って(笑)。彩ちゃんは漢字が得意らしいので、もし彩がゲストに来たときは一緒にやりたいですね。井上:私と同じ名前ですよ!? これは期待を込めて“なぎ”って答えたいんですけど、そんなことはないだろうと思っていまして……でも“なぎ”以外がわからない! でも、前回の放送で和(いずみ)さんがいたんですよ。だから、“いずみ”なのか“なぎ”なのか……期待を込めて“なぎ”!――ブブッ(不正解)井上:そりゃそうだ、名前クイズで同じ名前の人から(メールが)来るかってことですよね。だけど、期待したんだけどなぁ。<リスナーからのメッセージ>「僕のいとこの名前ですが、正解は『のどか』と読みます! 由来は“周りの人を和やかにするような優しい女の子になってほしい”という願いがこめられているそうです」井上:のどかちゃんか……そういえば、私も“のどか”って間違えられたことがある気がする! たしかにそうだよね、“なぎ”じゃなかったか~。井上:ということで、今回も1問も答えられなかったということで、申し訳ありません! 結局、1勝8敗から……1勝11敗!? これはもう、次やるときは彩ちゃんに来てもらって、今度こそ勝数を増やしたいと思います(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/