「AUTOMOBILE COUNCIL」にてジョルジェット・ジウジアーロ氏トークショー開催！

今年も4月11日(金)~13日(日)に「AUTOMOBILE COUNCIL」が千葉県・幕張メッセで3日間にわたり開催される。2016年にスタートしたこのイベントが2025年で10回目という節目を迎えるにあたり、偉大なゲストが登場することで話題になっている。

今回、登場するのは他でもない、「生ける伝説のカーデザイナー」ジョルジェット・ジウジアーロ氏である。今年デザイナーとしてのキャリア70年を迎える偉大なるマエストロが来日し、4月11日(金)、12日(土)の2回にわたりトークショーが開催される。トークショーの内容は日毎に異なり、11日のテーマは「”A Young Talented Designer was Born” 才気あふれる若きデザイナー誕生」、12日のテーマは「”From the Birth of the Revolutionary Carrozzeria to the present and the future” 革命的カロッツェリア誕生から現在、そして未来へ」。彼のデザイン哲学や当時の思い出が存分に語られる、またとない機会となるだろう。

さらに、会場では<Designed by Giorgetto Giugiaro 車両展示>としてジョルジェット・ジウジアーロにより生み出された歴史に残る名車、歴史を変えた傑作の中から、厳選された下記10台が展示される予定だ。

展示車両(予定)

アルファ・ロメオ・ジュリア・スプリント GT(1963 年デビュー)

マセラティ・メラクSS(1972年デビュー)

フォルクスワーゲン・ゴルフ(1974 年デビュー)

BMW M1(1978 年デビュー)

いすゞ・アッソ・ディ・フィオーリ(1979 年デビュー)

ランチア・デルタ(1979 年デビュー)

フィアット・パンダ(1980 年デビュー)

DMC デロリアン(1981 年デビュー)

イタルデザイン・アズテック(1988 年デビュー)

バンディーニ・ドーラ(2020 年デビュー)

トークショーの詳細やチケット販売については公式サイトでご確認いただきたい。

AUTOMOBILE COUNCIL 2025

https://automobile-council.com/