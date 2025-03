Mrs. GREEN APPLE大森元貴「あの旅で受けた刺激って、僕はとてもあって…」リスナーメッセージをきっかけに、７年前の出来事を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月3日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたおたよりを紹介しました。私はいま、ロシアへバレエ留学をしていて今年2年目に入ります。留学はキラキラしたものだと思いきや、実際は周りとの人間関係や自分の実力不足、そして病気やケガとの付き合いなど、何もかもうまくいかず毎晩落ち込んでいます。そんな孤独な毎日ですが、最近はミセス先生の新曲「ダーリン」を聴いて踏ん張っています。夏のライブには残念ながら参戦することができませんが、海外でもどんどん“ミセス布教”していきます! いつか絶対に会いに行きます!!(ロシア在住 16歳 女の子)大森:うれしいねぇ~! バレエ留学って絶対大変だよね!若井:すごい世界ですよね、きっと!藤澤:身体を使うことだもんね。大森:ケガもね……! でも、そんななか「ダーリン」を聴いてくれていると。ありがたいですね。若井:ありがたいねぇ。大森:「2018FIFAワールドカップ ロシア」(※)に行ったじゃないですか。若井:はい、行きましたね!藤澤:2人は、そうだったね!若井:「ミセスLOCKS!」でね。大森:あれ、何年前?若井:2018年だから……6~7年前ぐらいかな?大森:コイントスカストディアン!(※コイントスカストディアンは、コイントスの際に審判にコインを渡す大事な役割のこと)若井:懐かしい!大森:(ロシアの都市)エカテリンブルクに行きましたね。若井:全部覚えてる!(※編集部注釈:現在ミセスの3人が話しているのは、4年に一度開催されるサッカーのワールドカップ「2018FIFAワールドカップ ロシア」にて、「SCHOOL OF LOCK!」の生徒(リスナー)1名をコイントスカストディアンとして招待!」というビックプロジェクトがあり、そのサポートしてくれていたのがミセスでした。たくさんの応募者なか、当選したリスナーはミセスとともに実際に試合がおこなわれるコートに立ち、「日本 対 セネガル戦」でコイントスカストディアンを務めました。その試合を、ミセスが現地観戦するというスペシャルなプロジェクトを実施しました)大森:そのときに、いろいろ思ったことがあるじゃん。世界はすごく広いんだけど、地球ってちっちゃいんだな、みたいなこととか。藤澤:お~!大森:やっぱり、知らない場所に行くってことでドキドキしていたけど、そこにはもちろん街があって、変わらず音楽が流れていて。路上ライブをしているところを通りがかって「いいね!」ってなったり。あの旅で受けた刺激って、僕はとてもあって。若井:たくさん覚えているもんね。大森:その場所に届いていると思うと、感慨深いですね。ありがたい。若井:「『ダーリン』を聴いて踏ん張っています」ってメッセージをいただきましたが、いいなぁ~。少しでもこうして、僕らの楽曲でもそうだし、いろんな形で寄り添えたらうれしいね。番組では他にも、アイルランド在住のリスナーからのメッセージを紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/