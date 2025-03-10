RIZE、Zepp及びライブハウス巡る全国ツアー開催発表

昨年7年ぶりの全国ツアーを開催したロックバンド・RIZEが、全国7都市を巡るTOUR 2025"NOLU"の開催を発表、ティザー動画を公開した。
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4都市のZepp会場に加え、熊本、金沢、宮城のライブハウスを巡る。
なお、チケット先行予約を3月10日（月）21時よりRIZER'S CLUBで開始する。
＜ツアー情報＞
RIZE LIVE TOUR 2025 "NOLU"
6月3日（火）KT Zepp Yokohama
6月6日（金）Zepp Nagoya
6月7日（土）Zepp Osaka Bayside
6月17日（火）Zepp Diver City （TOKYO）
6月22日（日）熊本 Be-9
6月27日（金）金沢 Eight Hall
7月3日（木）宮城 Blue Resistance
チケット先行予約
ファンクラブサイト「RIZER'S CLUB」にて
2025年3月10日（月）21:00〜3月18日（火） 23:00（抽選）
https://account.rizers-club.com/introduction.php