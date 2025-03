Mrs. GREEN APPLE大森元貴「自分の範疇以上のことが巻き起こっています…！」アイルランド在住リスナーからのメッセージに驚き

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月3日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたおたよりを紹介。さまざまな質問にメンバーが答えていきました。私は去年の夏からアイルランドに1年間の留学に来ています。先日、カラオケをする会があったので、ミセス先生の「ライラック」を布教してきました! 大森先生のように上手には歌えませんが、みんな盛り上がってくれて、「ライラック」の素晴らしさは海外でも通じていました!それ以外にも、「日本では今、何が流行ってるの?!」という質問には必ず「Mrs. GREEN APPLEっていうバンドが日本一人気だよ!!」と答えています。いち日本人として、こんなに素晴らしい音楽を紹介できることを誇らしく感じています。ありがとうございます!(20歳)大森:こちらこそ、ありがとうございます!若井:ありがとう! アイルランドからです。大森:まさかアイルランドのカラオケで歌われる日が来るとは!若井:ねっ! 本当に。大森:自分の範疇以上のことが巻き起こっています。若井:てか、海外のカラオケにも「ライラック」が入っているんだね~!藤澤:うれしい!若井:それもすごいな、って思った!大森:うれしいなぁ~!若井:そして、必ずMrs. GREEN APPLEを勧めてくれていると。大森:うん! ちゃんと、そこを誇れるように僕らも引き続き頑張ります! ありがとう!!若井・藤澤:ありがとうございます!番組では他にも、ロシア在住のリスナーからのメッセージを紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/