2025明治安田J1リーグ第5節の8試合が8日と9日に行われた。

鹿島アントラーズはレオ・セアラがハットトリックを達成し、柏レイソルとの直接対決を制して、4連勝で首位浮上。柏は今季初黒星を喫した。

湘南ベルマーレは敵地でFC東京とスコアレスドロー。開幕からの無敗を継続した。

浦和レッズは待望の今季初白星。チアゴ・サンタナの一発を守り抜き、ホームでファジアーノ岡山を撃破した。

名古屋グランパスは、敵地でセレッソ大阪と対戦。C大阪の先制を許すと、マテウス・カストロの復帰後初ゴールで追いつく。1-1で引き分け、名古屋の今季初勝利はお預けとなった。

アルビレックス新潟も今季初白星ならず。ホームに東京ヴェルディを迎えた一戦で先制を許すと、一時は逆転に成功する。しかし、終盤に試合を振り出しに戻されて、2-2の痛み分けに終わった。

FC町田ゼルビアは大卒ルーキー桑山侃士のJリーグ初得点などで横浜FCを敵地で破り、2連勝で今季3勝目。ガンバ大阪も前半に山下諒也が挙げた1点で清水エスパルスを退け、2試合連続の完封勝利を果たした。

9日には京都サンガF.C.とアビスパ福岡が連勝を目指して対戦。65分に福岡の紺野和也が試合の均衡を破ると、この1点が決勝点となり、福岡が連勝で今季2勝目を掴んだ。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第5節

▼3月8日(土)

浦和レッズ 1-0 ファジアーノ岡山

アルビレックス新潟 2-2 東京ヴェルディ

ガンバ大阪 1-0 清水エスパルス

柏レイソル 1-3 鹿島アントラーズ

FC東京 0-0 湘南ベルマーレ

横浜FC 0-2 FC町田ゼルビア

セレッソ大阪 1-1 名古屋グランパス

▼3月9日(日)

京都サンガF.C. 0-1 アビスパ福岡

▼4月9日(水)

19:00 川崎フロンターレ vs 横浜F・マリノス

▼7月2日(水)

19:00 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿島(12/+8)

2位 湘南(11/+3)

3位 広島(10/+3)

4位 柏(10/+2)

5位 町田(9/+2)

6位 G大阪(9/-2)

7位 清水(8/+2)

8位 川崎F(7/+4)

9位 岡山(7/+2)

10位 FC東京(7/0)

11位 京都(6/-1)

12位 C大阪(5/+1)

13位 浦和(5/-2)

14位 福岡(4/-2)

15位 横浜FC(4/-3)

16位 東京V(4/-5)

17位 神戸(3/-1)

18位 横浜FM(3/-1)

19位 新潟(3/-3)

20位 名古屋(2/-7)

◆■J1第6節の対戦カード

▼3月15日(土)

14:00 東京V vs 名古屋

14:00 町田 vs 新潟

14:00 横浜FC vs C大阪

14:00 福岡 vs FC東京

▼3月16日(日)

13:00 清水 vs 京都

14:00 鹿島 vs 浦和

14:00 横浜FM vs G大阪

14:00 岡山 vs 川崎F

14:00 広島 vs 柏

15:00 湘南 vs 神戸

【ハイライト】レオ・セアラが圧巻ハットトリック! 柏レイソル 1-3 鹿島アントラーズ