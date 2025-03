2025明治安田J2リーグ第4節が8日と9日に行われた。

翼を授かったRB大宮アルディージャが怒涛の開幕4連勝。レノファ山口FC戦で今季初めて先制を許したものの、すぐに小島幹敏が試合を振り出しに戻す。アルトゥール・シルバが逆転ゴールを挙げ、2-1で勝利した。

2009年以来のJ1リーグ復帰へ好スタートを切ったジェフユナイテッド千葉も、負けじと4連勝スタートを飾った。北海道コンサドーレ札幌戦で2点を先行すると、前半のうちに1点を返されたものの、千葉が終盤に突き放して3-1で勝利。一方、敗れた札幌は泥沼の開幕4連敗となった。

札幌同様に3連敗スタートだったモンテディオ山形は、土居聖真やディサロ燦シルヴァーノら4選手の得点でブラウブリッツ秋田を4-2で撃破。待望の今季初白星を飾った。

開幕3連敗から脱出したいサガン鳥栖は、敵地でいわきFCと対戦。オウンゴールで先制したものの、後半立ち上がりに追いつかれる。このまま1-1のドローに終わり、ともに今季初勝利を逃した。

J2で初めて実現した“伊予決戦”は、FC今治に軍配が上がった。1点ずつを奪い合うシーソーゲームとなったが、今治はマルクス・ヴィニシウスが2得点の活躍で終盤に勝ち越し成功。愛媛FCを3-2で破った。

昇格候補に挙げられるベガルタ仙台とV・ファーレン長崎の直接対決は、お互いに勝ち越しの1点が遠く、1-1のドローで決着した。

ジュビロ磐田はカターレ富山に先行を許すと、マテウス・ペイショットが同点ゴールを挙げたが、すぐに勝ち越される。終盤にリードを広げられた磐田は1-3で敗れ、今季2敗目を喫した。

ヴァンフォーレ甲府vs藤枝MYFCは劇的な幕切れとなった。シーソーゲームの末に甲府が1点リードで迎えた後半アディショナルタイム6分、藤枝がセットプレーで追いつき、3-3のドローに終わった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第4節

▼3月8日(土)

ベガルタ仙台 1-1 V・ファーレン長崎

RB大宮アルディージャ 2-1 レノファ山口FC

愛媛FC 2-3 FC今治

▼3月9日(日)

北海道コンサドーレ札幌 1-3 ジェフユナイテッド千葉

モンテディオ山形 4-2 ブラウブリッツ秋田

いわきFC 1-1 サガン鳥栖

ヴァンフォーレ甲府 3-3 藤枝MYFC

カターレ富山 3-1 ジュビロ磐田

徳島ヴォルティス 0-0 ロアッソ熊本

大分トリニータ 0-0 水戸ホーリーホック

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 千葉(12/+7)

2位 大宮(12/+7)

3位 富山(9/+3)

4位 徳島(8/+3)

5位 長崎(8/+2)

6位 今治(7/+3)

7位 仙台(7/+2)

8位 秋田(6/-1)

9位 磐田(6/-1)

10位 水戸(5/0)

11位 大分(5/0)

12位 藤枝(5/-1)

13位 山口(4/0)

14位 熊本(4/-2)

15位 甲府(4/-2)

16位 山形(3/-1)

17位 いわき(3/-2)

18位 愛媛(1/-3)

19位 鳥栖(1/-5)

20位 札幌(0/-9)

◆■J2第5節の対戦カード

▼3月15日(土)

13:00 秋田 vs 札幌

14:00 磐田 vs 甲府

14:00 藤枝 vs いわき

14:00 鳥栖 vs 大宮

16:00 長崎 vs 徳島

▼3月16日(日)

13:00 熊本 vs 山形

14:00 水戸 vs 仙台

14:00 千葉 vs 愛媛

14:00 山口 vs 大分

14:00 今治 vs 富山

【ハイライト】RB大宮アルディージャ 2-1 レノファ山口FC