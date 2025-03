Mrs. GREEN APPLE大森元貴「自分が『どこまでできるか』と、『どういう人間でありたいか』は別！ “頼られすぎでキャパオーバー”のリスナーにアドバイス

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。3月3日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたおたよりを紹介。さまざまな質問にメンバーが答えていきました。僕はバンドを組んでいて、キーボードでアレンジを担当している高校1年生です。そんな僕には最近悩みがあります。それは、頼まれたことを全て請け負ってしまうことです。学校での勉強に加え習い事であるピアノ、アルバイト、バンド活動を全て同時並行していました。部活には所属していないものの、軽音部から音源を譜面に起こすのを頼まれたり、サポートに入ったり……頼られたらなんでも「いいよ~!」って言ってしまうのです。でも先日、限界が来たのか、いつもはすぐ出てくるアレンジが出てこなくなり、締切に間に合わずバンドに迷惑をかけてしまいました。ミセス先生は、いろいろな仕事の合間に打ち合わせをしたり、アレンジを考えたりすると思いますが、どのようにバランスを保っていますか?(16歳)大森:そうだなぁ……でも、自分の限界を知るのは大事なことだと思う。どのようにバランスを保っているかというと、持っているエネルギーっていうか、バイタリティーみたいなものは、人それぞれだから。でも、たぶん「もっとうまくコントロールをして、全部請け負わなくていいんだよ!!」っていうのが模範(解答)なんだけど。“全部を請け負うことができる自分”とか、“自分を必要としてもらってる”っていうことに対して、ものすごく喜びを感じているんだと思うの。ただ、“自分がどこまでできるか”ということを知るのと、“自分がどういう人間でありたいか”っていうのは全く別の話であって。16歳って、そろそろそういうのを考えてもいい頃なのかなと。できないことって、できないから。それは僕もそう。「できたほうがかっこいいよな!」と思うかもしれないけど、そこにずっと固執すると苦しくなっちゃうから。俺、人って本当に無理なときは、断れると思うんだよね。若井:「いや、さすがに……!」ってね。大森:うん。「でも、なんかやっちゃうんですよね」っていうのは、自分の欲求と嬉しさっていうものと、自分のバランスってものが、たぶんまだわかってないんじゃないかな、と。若井:なるほど。藤澤:高校生のときなんて、自分は「なんでもやりたい!!」「できる!!」「かっこいいことをしたい!!」って思っていたし。実際に彼(リスナー)はさ、形にすることはできてるわけじゃん。そんなの、もうエネルギーに満ちあふれているよね!若井:うん! すごいよね。藤澤:でも、この壁に16歳でぶち当たれてるのめちゃくちゃすごいことだな、って思うけどなぁ。社会に出て、キャパオーバーになっちゃって、つらい思いをしちゃったりすることもあると思うけど。このタイミングでそれと向き合えているのは、すごくいいことだと思うけどね。大森:うん。でも、もうちょっと先になると、この子は1回ちょっと苦しんでしまう気がするから。なって言ったらいいのかなぁ……。“見栄を張る”っていうことに対して、諦めを持つみたいなことを……。藤澤:難しいよ~……!大森:いや、でもそういうのは、覚えておかなきゃいけないと思う。だって「どのようにバランスを保ってますか?!」って質問をしてきてるから、それに対して俺は真摯に答えるけど。友達同士の会話なら「すごいね! 全部1人でできて!!」ってところで話が終わるんだけど、僕は真摯に向き合いたいから、そこまで話をしたくて。だから、自分の無理を知ることかな、って。若井:うん。本当にそうだね。大森:「やりたいこと」と「できること」の差を埋めていくっていうことなのかな、って思います。頑張ってください!番組では他にも、アイルランド在住のリスナーからのメッセージを紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/