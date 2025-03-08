新生ラフィンノーズ、6曲入り新作『BE FUN, BE FREE, LAUGHIN’NOSE』発売決定

ラフィンノーズが、新作音源作品『BE FUN, BE FREE, LAUGHINNOSE』を2025年3月21日にリリースすることを発表した。

ドラムにトール（ex.ギターウルフ）とギターにセイジ（ex.THE COLTS）を迎えた新生ラフィンノーズから挨拶代わりの珠玉6曲が収録されている。

また、愛が溢れるアルバム・タイトルナンバー「BE FUN, BE FREE, LAUGHINNOSE」のPVも公開された。

ラフィンノーズは、3月15日より「発売記念ツアー」をスタートさせる。

＜リリース情報＞

ラフィンノーズ

『BE FUN, BE FREE, LAUGHINNOSE』

2025年3月21日発売

レーベル：Letsrock

品番：Letsrock CD20

価格：2000円(税込)

=収録曲=

1. Be Fun, Be Free, LaughinNose

2. パリジェンヌ

3. Oh, Jesus !

4. 1,2,3,4,Gain A Gain

5. FallinFallin Into Your Heart

6. おはよう

＜ライブ情報＞

「発売記念ツアー」

3月15日（土）宇都宮ヘブンズロック

3月16日（日）藤枝KOKOPELLI

3月20日（木祝）千葉ルック

3月23日（日）京都音まかす

3月29日（土）札幌ピグスティー

3月30日（日）函館ARARA

4月5日（土）青森クォーター

4月6日（日）秋田スウィンドル

4月12日（土）富山ソウルパワー

4月13日（日）岐阜 柳ヶ瀬アンツ

4月19日（土）高知X-pt

4月20日（日）岡山デスペラード

5月10日（土）福岡graf

5月11日（日）山口宇部BIG HIP→(前売り予約のみ)

5月17日（土）仙台フライングサン

5月18日（日）つくばパークダイナー

5月24日（土）大阪KINGCOBRA

5月25日（日）名古屋ハックフィン

6月1日（日）渋谷クアトロ

6月6日（金）沖縄 Output

6月7日（土）宮古島GOOD LUCK!

チケット（送料無料）https://letsrock.shop