新生ラフィンノーズ、6曲入り新作『BE FUN, BE FREE, LAUGHIN’NOSE』発売決定

ラフィンノーズが、新作音源作品『BE FUN, BE FREE, LAUGHINNOSE』を2025年3月21日にリリースすることを発表した。
ドラムにトール（ex.ギターウルフ）とギターにセイジ（ex.THE COLTS）を迎えた新生ラフィンノーズから挨拶代わりの珠玉6曲が収録されている。
また、愛が溢れるアルバム・タイトルナンバー「BE FUN, BE FREE, LAUGHINNOSE」のPVも公開された。
ラフィンノーズは、3月15日より「発売記念ツアー」をスタートさせる。
＜リリース情報＞
ラフィンノーズ
『BE FUN, BE FREE, LAUGHINNOSE』
2025年3月21日発売
レーベル：Letsrock
品番：Letsrock CD20
価格：2000円(税込)
=収録曲=
1. Be Fun, Be Free, LaughinNose
2. パリジェンヌ
3. Oh, Jesus !
4. 1,2,3,4,Gain A Gain
5. FallinFallin Into Your Heart
6. おはよう
＜ライブ情報＞
「発売記念ツアー」
3月15日（土）宇都宮ヘブンズロック
3月16日（日）藤枝KOKOPELLI
3月20日（木祝）千葉ルック
3月23日（日）京都音まかす
3月29日（土）札幌ピグスティー
3月30日（日）函館ARARA
4月5日（土）青森クォーター
4月6日（日）秋田スウィンドル
4月12日（土）富山ソウルパワー
4月13日（日）岐阜 柳ヶ瀬アンツ
4月19日（土）高知X-pt
4月20日（日）岡山デスペラード
5月10日（土）福岡graf
5月11日（日）山口宇部BIG HIP→(前売り予約のみ)
5月17日（土）仙台フライングサン
5月18日（日）つくばパークダイナー
5月24日（土）大阪KINGCOBRA
5月25日（日）名古屋ハックフィン
6月1日（日）渋谷クアトロ
6月6日（金）沖縄 Output
6月7日（土）宮古島GOOD LUCK!
チケット（送料無料）https://letsrock.shop